Bär auf der Luschaalm gesichtet
Auf Luschaalm

Bär in Kärnten gesichtet: Bürgermeister wendet sich an Bevölkerung

28.02.26, 14:31
Teilen

Im Kärntner Globasnitz wurde ein Bär im Bereich der Luschaalm gesichtet. Das Tier ist wohl zu früh aus dem Winterschlaf erwacht. Die Gemeinde mahnt nun zur erhöhten Aufmerksamkeit.

Kärnten. Im Bereich der Luschaalmstraße im Kärntner Gemeindegebiet von Globasnitz wurde ein Bär gesichtet. Das Tier hielt sich in der Nähe des Zubringers zur Logarwiese auf. Der Bürgermeister von Globasnitz, Bernhard Sadovnik, informierte die Bürger bereits über soziale Medien über den tierischen Besucher und rief zur Wachsamkeit auf.

Es wird vermutet, dass der Bär aufgrund der Witterung zu früh aus seinem Winterschlaf aufgewacht sein dürfte, berichtet "ORF Kärnten".

Bürgermeister ersucht um "erhöhte Aufmerksamkeit"

"Nach derzeitiger Einschätzung geht von dem Tier normalerweise keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Dennoch ersuchen wir um erhöhte Aufmerksamkeit, insbesondere bei Wanderungen oder Forstarbeiten in diesem Gebiet", schreibt Bürgermeister Sadovnik via Facebook.

© Kärntner Jägerschaft

Sadovnik mahnt: "Bitte vermeiden Sie es, dem Tier nachzugehen oder es zu füttern, und halten Sie Hunde an der Leine."

Die Situation wird von den zuständigen Stellen weiterhin genau beobachtet und bei Bedarf werden weitere Maßnahmen ergriffen. Wer den Bären sieht, wird gebeten, dies dem Gemeindeamt, der örtlichen Jagdgesellschaft oder anderen offiziellen Stellen mitzuteilen. Bürgermeister Bernhard Sadovnik dankte der Bevölkerung bereits vorab für ihre Umsicht.

