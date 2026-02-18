Alles zu oe24VIP
Groß Gerungs
© DOKU NÖ

Mutter verletzt

Toter Bub (1) im Waldviertel: Obduktion angeordnet

18.02.26, 18:56 | Aktualisiert: 19.02.26, 09:45
Die schwer verletzt Mutter konnte noch nicht einvernommen werden. Der Kindsvater hatte beim Heimkommen die Frau und seinen toten Sohn entdeckt.




	NÖ. Nach der Auffindung eines toten, 15 Monate altes Kleinkind am Mittwoch in einer Wohnung in Groß Gerungs im Bezirk Zwettl hat die Staatsanwaltschaft Krems eine Obduktion angeordnet. Die schwer verletzte Mutter konnte Polizeiangaben zufolge noch nicht befragt werden. Laut ersten Informationen dürfte es sich bei der Bluttat um Mord und einen Suizidversuch handeln. Die Frau wurde in kritischem Zustand in ein Spital gebracht. 







	

    

	Der kleine Bub und die Mutter waren am späten Mittwochnachmittag vom Vater des Kindes entdeckt worden, als er nach der Arbeit nach Hause kam. Die Frau wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Sie befinde sich in stabilem Zustand und wurde de faco festgenommen, sagte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamts in St. Pölten, Donnerstagfrüh..



	

    

	Die Polizei ermittle die genauen Umstände, hieß es am Vormittag auf Anfrage bei der Staatsanwaltschaft Krems zu dem Fall. Die diesbezügliche Arbeit laufe "auf Hochtouren".






Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.


                                
    


    

