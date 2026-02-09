Er hatte nur 1% Überlebens-Chance: Jetzt ist er der Super-Bowl-Held!

Einer der Super-Bowl-Helden hatte laut Ärzten nur 1 % Überlebenschancen.

Es ist eine der unglaublichen Geschichten, die das Leben schreibt. Derick Hall erlebte beim Super-Bowl-Triumph der Seattle Seahawks eine unglaubliche Geschichte.

Der 24-jährige Star-Verteidiger der Seahawks kam vier Monate zu früh und nach einer Hirnblutung ohne Herzschlag zur Welt. Er war ein extremes Frühchen und die Ärzte gaben ihm eben vor bald 25 Jahren nur eine Überlebenschance von einem Prozent.

Jetzt ist er nicht nur Super-Bowl-Sieger, er hat mit einem Sack und einem Forced Fumble maßgeblich zum Triumph von Seattle beigetragen. Der Linebacker sprach in dieser Woche noch darüber, dass seine Mutter nach seiner Geburt nicht aufgegeben hatte, obwohl ihn die Ärzte bereits abgeschrieben hatten.

Mutter gab nicht auf

Am 19. März hat er Geburtstag und kann den als frisch gebackener NFL-Champ feiern. Als er damals mit 900 Gramm das Licht der Welt erblickte, kämpfte seine Mutter um sein Leben und meinte: "Ich musste ihm eine Chance geben, jemand zu werden, der die Welt verändern kann."

Als Kind musste er sehr vorsichtig leben und konnte viele Aktivitäten seiner Freunde aufgrund eines geschwächten Immunsystems nicht mitmachen. "Dieses Spiel hat mein Leben verändert", meinte er schon vor dem Triumph und nun ist er am Football-Thron und ist ein perfektes Beispiel, dass man alles schaffen kann.