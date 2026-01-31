Zehntausende protestieren gegen Trumps Afghanistan-Äußerungen

In Kopenhagen haben mindestens 10.000 Menschen mit einem Schweigemarsch gegen die schmälernden Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zur Rolle der NATO-Verbündeten in Afghanistan protestiert.

Zu der Kundgebung am Samstag in der dänischen Hauptstadt hatte der Veteranenverband aufgerufen. Zahlreiche Dänen trotzten dem kalten Winterwetter, um an die 44 dänischen Soldaten zu erinnern, die bei dem NATO-Einsatz in Afghanistan ums Leben gekommen waren.

Vor dem Marsch versammelten sich die Teilnehmer in der Zitadelle von Kopenhagen, um am Denkmal für gefallene Soldaten eine kurze Zeremonie abzuhalten. Die Polizei teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass sie die Zahl der Demonstranten auf "mindestens 10.000" schätze. Einige Menschen schwenkten die dänische Flagge, andere trugen Militäruniformen, als sich der Zug schweigend durch die Stadt bewegte.

"Wir sind sprachlos"

Die Demonstration finde unter dem Motto "#NoWords" (keine Worte) statt, "weil dies unsere Gefühle wirklich treffend beschreibt. Wir sind sprachlos", sagte der Vizepräsident des Veteranenverbands, Sören Knudsen, AFP. Die Teilnehmer wollten den USA mit dem Marsch zeigen, "dass Trumps Äußerungen eine Beleidigung für uns und die Werte sind, für die wir gemeinsam eingetreten sind".

Trump hatte in der vergangenen Woche für Empörung in mehreren europäischen Ländern gesorgt, indem er sagte, die NATO-Verbündeten der USA hätten sich bei dem Einsatz zurückgehalten. "Sie werden sagen, dass sie einige Truppen nach Afghanistan geschickt haben", sagte Trump in einem Interview mit dem Sender Fox News über andere NATO-Mitglieder. "Und das haben sie auch, aber sie blieben etwas zurück, etwas abseits der Frontlinien."

Mehrere europäische Politiker wiesen im Anschluss darauf hin, dass auch Soldaten aus ihren Ländern bei dem Einsatz getötet wurden. Soldaten aus Dänemark kämpften sowohl im Golfkriegs als auch in Afghanistan.