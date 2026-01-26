Blau-gelbe Betreuungsoffensive: Eröffnung von Kindergartenzubau in Kilb

Gestern wurde die offizielle Eröffnung des Kindergartenzubaus in Kilb gefeiert. Der 4-gruppige Kindergarten, der auch eine Tagesbetreuungseinrichtungsgruppe beherbergt, wurde im Zuge der blau-gelben Betreuungsoffensive um zwei weitere Kindergartengruppen erweitert.

„Moderne Kinderbetreuungseinrichtungen sind eine Investition in frühkindliche Bildung. Ich freue mich, dass wir dieses Projekt mit Mitteln des NÖ Schul- und Kindergartenfonds unterstützen werden. Mit diesem Projekt setzen wir gemeinsam einen bedeutenden Schritt, um unseren Kindern die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine gute Entwicklung und eine liebevolle Betreuung zu bieten“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Das Projekt wird über den Schul- und Kindergartenfonds mit einer Zinsförderung in Höhe von über 870.000 Euro unterstützt.

Im Bundesländervergleich top

Im Monitoring-Bericht der Statistiken zur elementaren Bildung 2024/25 durch die Statistik Austria seien die Erfolge der blau-gelben Betreuungsoffensive auch in Zahlen gegossen sichtbar. Im Berichtsjahr 2024/25 liege die Besuchsquote der drei- bis fünfjährigen Kinder in Kindertagesheimen in NÖ bei 98,2 %, was Nummer 1 im Bundesländervergleich bedeute. Die Besuchsquote der null- bis zweijährigen Kinder liege bei 38,6%, was einem Plus von 3,4% im Vergleich zum Vorjahr und Platz 3 im Bundesländervergleich bedeute. Bei den Besuchsquoten nach Einzeljahren führe NÖ in den Kategorien der 2- (82,1 %), 3- (97,2%) und 4-Jährigen (98,8%) mit den höchsten Quoten den Bundesländervergleich an. „Diese Zahlen untermauern die Anstrengungen vom Land NÖ und den Gemeinden für das gute Netz an Kinderbetreuungsangeboten im ganzen Land“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Gemeinden Teil des Erfolgs

Einen wesentlichen Anteil am Erfolg der Kinderbetreuungsoffensive würden die Gemeinden haben. „Zentrale Maßnahmen sind: Vormittag gratis, Nachmittag leistbar und ein bedarfsgerechtes Angebot in Wohnortnähe.“ Seit dem Start der „blau-gelben Betreuungsoffensive“ sei bereits für 585 Gruppen der erhöhte Fördersatz von 48,8 Prozent beschlossen worden. „Das heißt, dass wir mehr als zwei Drittel der Gruppen, die wir bis zum Ende unserer Förderinitiative Ende 2027 bauen müssen, bereits zugesichert haben. Danke an die Gemeinden für ihr unglaubliches Engagement.“ Obwohl die Betreuungsoffensive bis Ende 2027 läuft, würden bereits 99 Prozent der Gemeinden den ersten Zweijährigen einen Betreuungsplatz anbieten können, entweder im Kindergarten oder in einer TBE, in der eigenen Gemeinde oder in Nachbargemeinden über Kooperationen. Für die „blau-gelbe Kinderbetreuungsoffensive“ nehmen das Land NÖ und seine Gemeinden bis Ende 2027 insgesamt 750 Millionen Euro zusätzlich für den Ausbau der Kinderbetreuung in die Hand. „Die Zahlen zeigen, dass wir gemeinsam mit den Gemeinden mit der Kinderbetreuungsoffensive an den richtigen Hebeln ansetzen: bei der Reduktion der Schließtage in den Kindergärten im Sommer sowie bei der bedarfsgerechten Verlängerung der Öffnungszeiten in den Kinderbetreuungseinrichtungen“, so Teschl-Hofmeister.