Potapova
© Getty

Australian Open

Potapova schlägt ehemalige US-Open-Siegerin

21.01.26, 07:49
Anastasia Potapova hat am Mittwoch die dritte Runde der mit 63,42 Mio. Euro dotierten Australian Open erreicht.  

Die Neo-Österreicherin, die ihr erstes Tennis-Grand-Slam-Turnier für ihr neues Heimatland bestreitet, bezwang in Melbourne die höher eingestufte Britin Emma Raducanu nach 92 Minuten 7:6(3),6:2. Potapova trifft nun am Freitag im Kampf um das Achtelfinale auf die topgesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus. Sabalenka hatte die Chinesin Bai Zhuoxuan 6:3,6:1 abgefertigt.

Mit Julia Grabher spielt am Donnerstag eine zweite Österreicherin um den Einzug in die dritte Runde des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres: Die Vorarlbergerin trifft im zweiten Spiel nach 01.00 Uhr MEZ auf die als Nummer 31 gesetzte Russin Anna Kalinskaja.

Kein Spiel der Aufschlägerinnen

Potapova geriet zunächst nach nicht weniger als fünf Breaks in Folge mit 2:4 in Rückstand. Bei 4:5 gelang ihr aber mit dem Rücken zur Wand das Rebreak zum 5:5. Im Tiebreak setzte sich Potapova mit dem ersten Satzball durch. Im zweiten Durchgang ging die 1,75 m große Rechtshänderin, deren Großmutter einst russischer Nationalteamcoach im Tennis war und die die Enkelin zum Tennis brachte, rasch mit 3:0 in Führung. Trotz eines Serviceverlusts zum 3:1 waren die Weichen zum Sieg über die Ex-US-Open-Siegerin gestellt, Potapova verwertete ihren zweiten Matchball.

Gegen Sabalenka hat Potapova, die in Melbourne übrigens mit einem gebrochenen linken Zeigefinger spielt, die bisherigen zwei Duelle glatt verloren und nur sieben Games gemacht. Zu einem weiteren Aufeinandertreffen konnte sie angeschlagen nicht antreten. Potapova steht zum siebenten Mal in einer dritten Major-Runde, ihr bisher größter Erfolg war das Achtelfinale bei den French Open 2024.

