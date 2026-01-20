Alles zu oe24VIP
Stark! Grabher kämpft sich in zweite Runde der Australian Open
Stark! Grabher kämpft sich in zweite Runde der Australian Open

20.01.26, 06:58
Julia Grabher hat ihre Auftakthürde bei den Australian Open gemeistert und steht damit erstmals in ihrer Tenniskarriere beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne in der zweiten Runde.  

Die 29-jährige Vorarlbergerin setzte sich gegen die Italienerin Elisabetta Cocciaretto mit 7:5,2:6,6:4 durch und trifft nun entweder auf die Russin Anna Kalinskaja oder die Britin Sonay Kartal. Bei einem weiteren Sieg winkt ein Duell mit der polnischen Wimbledonsiegerin Iga Swiatek.

Grabher, die nach den French Open 2023 zum erst zweiten Mal bei einem Grand Slam in der zweiten Runde aufschlagen darf, verwandelte gegen die favorisierte Cocciaretto trotz 0:2-Rückstands im Entscheidungssatz nach 2:30 Stunden ihren ersten Matchball. Die Italienerin hatte in der Vorwoche noch das WTA-Turnier in Hobart gewonnen und liegt in der Weltrangliste als 56. klar vor Grabher (95.).

Auch die Neo-Österreicherin Anastasia Potapova jubelte in Down Under bereits über einen Auftaktsieg, die gebürtige Russin trifft nun auf die ehemalige US-Open-Siegerin Emma Raducanu aus Großbritannien.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

