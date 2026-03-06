Altach-Youngster Milojević will lesen: »Goldtor im Cup-Finale«

Vom Balljungen zum Cup-Helden? Altach-Youngster Filip Milojević (21) erlebt ein Fußball-Märchen: Früher Balljunge im Schnabelholz, heute schreibt er als Cup-Finalist Klubgeschichte. Der Ex-Leverkusen-Junior, der unter Xabi Alonso trainierte, nahm sich für oe24 Zeit – vor dem Top-6-Krimi gegen Sturm.

oe24: Altach steht erstmals in der Vereinsgeschichte im ÖFB-Cup-Finale. Wie sehr spürt man diese Euphorie aktuell rund um das Schnabelholz?

FILIP MILOJEVIC: Die Freude ist riesig, bei allen. Schon der Sieg gegen Sturm im Viertelfinale war ein unglaublicher Moment. Aber im Fußball geht alles schnell. Wir haben kurz gefeiert, jetzt liegt der Fokus schon wieder auf dem nächsten Spiel.

oe24: Am Sonntag wartet Sturm Graz im Kampf um die Top Sechs. Geht ihr mit Extra-Motivation in dieses Spiel?

MILOJEVIC: Mit viel Energie. Wir wollen unseren Flow und unseren Teamspirit mitnehmen. Aber uns ist klar: Nur weil wir Salzburg im Cup geschlagen haben, wird das gegen Sturm kein Selbstläufer. Jeder weiß, was wir dafür bringen müssen.

»Als kleines Kind war immer im Stadion, jetzt bin ich Stammspieler«

oe24: Vor allem seit Trainer Ognjen Zaric übernommen hat, zeigt Altach ein komplett neues Gesicht. Woran liegt das?

MILOJEVIC: Wir sind als Team extrem zusammengewachsen. Egal ob jung oder alt – jeder nimmt den anderen mit. Auch die Verbindung zum Trainerteam ist sehr gut. Alles ist locker, wir sind per Du und spüren das Vertrauen. Und genau dieses Vertrauen versuchen wir mit Leistung zurückzuzahlen.

oe24: Letzte Saison war schwierig, jetzt bist du Stammspieler. Was hat sich geändert?

MILOJEVIĆ: Der Schritt vom Jugend- in den Profibereich war nicht leicht. Ich musste Geduld haben. Jetzt läuft es besser und ich bin glücklich, dass ich meine Chance nutzen kann. Als kleines Kind war ich mit meinem Papa immer im Stadion und habe jedes Spiel gefeiert. Jetzt selbst dort als Stammspieler zu spielen, macht mich extrem stolz.

»Bei Alonso muss jede Aktion perfekt sein«

oe24: Du hattest bei Leverkusen die Ehre mit Xabi Alonso zu trainieren. Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen?

MILOJEVIC: Vor allem seinen Perfektionismus. Jede Aktion muss perfekt sein. Wenn etwas nicht klappt, wird so lange daran gearbeitet, bis es passt. Diese Einstellung und harte Arbeit generell im Klub hat mich geprägt.

© Leverkusen

oe24: Du hast für Österreich im Nachwuchs gespielt, bist aber auch für Serbien spielberechtigt. Ist das ein Thema?

MILOJEVIĆ: Ich habe für Österreich in der U17 und U19 gespielt und bin stolz darauf. Mein Ziel ist die U21. Mit der anderen Option bzw. einem Verbandwechsel habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt.

Abgesagt! Nebelsuppe versalzt Halbfinale Ried gegen LASK

0:1 - Altach mauert sich gegen Salzburg ins historische Finale

oe24: Im Finale wartet entweder der LASK oder Ried. Hast du einen Wunschgegner?

MILOJEVIĆ: Nein. Gegen beide habe ich schon gespielt. Gegen den LASK war eines meiner ersten Spiele, das für mich persönlich gut gelaufen ist. Aber egal wer kommt – im Finale müssen wir unsere Leistung bringen.

oe24: Welche Schlagzeile würdest du dir für diese Saison wünschen?MILOJEVIĆ: (lacht) „Milojević mit Goldtor im ÖFB-Cup-Finale.“ Das wäre perfekt.