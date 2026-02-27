Achtung: Das sollten Sie mit Ihren Gartenmöbeln auf keinen Fall tun

Die Sonne blinzelt durch die Wolken, die Temperaturen klettern nach oben und es zieht uns nach draußen. Endlich wieder den ersten Kaffee auf dem Balkon oder der Terrasse genießen! Doch Vorsicht: Wer seine Gartenmöbel nach dem kalten Winter zu früh aus dem Winterquartier holt, riskiert teure Schäden.

Endlich ist es so weit! Die Temperaturen steigen und der Frühling klopft an. Wir können es kaum erwarten, auf dem Balkon oder der Terrasse zu entspannen. Doch obwohl die Vorfreude groß ist: Wer jetzt im Februar schon voreilig handelt, riskiert das Leben seiner geliebten Outdoor-Oase. Wir verraten Ihnen, wann Ihre Gartenmöbel wirklich rausdürfen und welchen fatalen Fehler Sie jetzt unbedingt vermeiden müssen.

Das trügerische Frühlingserwachen

Das absolute No-Go gleich vorweg: Stellen Sie Ihre Möbel beim ersten Sonnenstrahl nicht blindlings und ungeschützt nach draußen! Selbst wenn Sie in hochwertige, wetterfeste Designer-Stücke investiert haben, sind starker Wind und fieser Nachtfrost die natürlichen Feinde Ihrer Garten-Lounge.

Die goldene Regel: Warten Sie, bis der Frühling wirklich in vollem Schwung ist. Die Möbel dürfen erst ihr festes Quartier beziehen, wenn die Temperaturen nachts nicht mehr unter den Gefrierpunkt rutschen und die Windstärken deutlich unter 50 km/h liegen. Ein kurzer Blick auf den Wetterbericht der kommenden Woche ist Pflicht, bevor Sie die Möbel aus dem Winterschlaf holen!

Matsch-Falle: Bloß nicht auf die Wiese

Sie planen ein gemütliches Picknick-Feeling und wollen die Stühle direkt auf die Wiese stellen? Tun Sie das Ihren Möbeln nicht an! Besonders bei kühlem und nassem Wetter trocknet der Morgentau nur extrem langsam.

Feuchte Wiesen oder gar Matsch machen Ihre Gartenmöbel nicht nur schnell dreckig, die Nässe kriecht regelrecht in das Material. Gerade bei Holzmöbeln führt das dazu, dass sie von innen heraus faulen und Jahre ihrer eigentlichen Lebensdauer einbüßen. Stellen Sie Ihre Sitzgruppe am besten immer auf einen festen, trockenen Untergrund zurück.

Schutzhülle nicht vergessen

Das Wetter im Frühling ist launisch. Eine wetterfeste Schutzhülle ist daher ein absolutes Muss! Selbst im Hochsommer kann ein tropischer Regenguss die Stimmung (und die Polster) trüben. Verstauen Sie Ihre gemütlichen Auflagen immer in einer passenden Truhe. So bleiben sie trocken, duftig und jederzeit einsatzbereit für das nächste Sonnenbad.

Frühlings-Fit: Der große Check

Bevor die Möbel ihren Platz finden, steht der große Check an. Bevor es gemütlich wird, müssen Sie genau hinsehen:

Bröckelt der Putz an der Hauswand?

Sind die Fliesen auf der Terrasse locker?

Wackeln die Beine der Gartensessel?

Nutzen Sie die Zeit jetzt für kleine Reparaturen, bevor die Grillsaison offiziell startet. Danach folgt der Glanz-Auftritt: Reinigen Sie Ihre Möbel gründlich mit einer Mischung aus Wasser und einem sanften Reinigungsmittel. So strahlt Ihre Terrasse mit der Sonne um die Wette!