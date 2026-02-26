Alles zu oe24VIP
Tschüss Chemie-Keule! Mit dieser DIY-WC-Bombe wird Ihr Klo sauber wie nie
© Getty Images

WC-Hack

26.02.26, 13:30
Schluss mit aggressiven Reinigern: So mischen Sie sich in wenigen Minuten eine effektive und umweltfreundliche WC-Bombe aus einfachen Hausmitteln selbst. 

Herkömmliche WC-Tabs sind oft echte Chemie-Keulen, die aggressiv gegen jede Art von Verschmutzung vorgehen. Ein Blick auf die Verpackung ist jedoch oft ernüchternd: Dort finden sich meist mehr Warnhinweise als echte Werbeversprechen. Spätestens, wenn Kinder oder Haustiere im Haushalt leben, wächst der Wunsch, auf solche Mittel zu verzichten. Sauberkeit muss jedoch nicht gesundheitsgefährdend sein! Die Lösung ist ebenso simpel wie genial: Eine DIY-WC-Bombe aus Hausmitteln, die Sie garantiert schon vorrätig haben. 

Tschüss Chemie-Keule! Mit dieser DIY-WC-Bombe wird Ihr Klo sauber wie nie
© Getty Images

Das benötigen Sie für Ihren WC-Hack:

  • Natron
  • Zitronensäure (in Pulverform, erhältlich in jedem Drogeriemarkt)
  • Spülmittel
  • Etwa 2 Liter heißes Wasser (kurz unter dem Siedepunkt)
  • Handschuhe (empfehlenswert) 

Schritt für Schritt zum sauberen WC

  1. Vorbereiten: Stellen Sie Natron, Spülmittel und Zitronensäure bereit. Erhitzen Sie das Wasser - es muss nicht kochen, sollte aber eine hohe Temperatur haben.
  2. Anwendung: Schütten Sie zunächst die Hälfte des heißen Wassers in Ihre Toilette. Geben Sie nun zwei Esslöffel Natron, einen großzügigen Spritzer Spülmittel und zwei Esslöffel Zitronensäure hinzu. Beobachten Sie, wie die Mischung sofort kräftig aufschäumt.
  3. Aktivieren: Geben Sie direkt im Anschluss das restliche heiße Wasser dazu, um die Reinigungskraft zu maximieren.
  4. Reinigen: Nun können Sie mit der Toilettenbürste die Schüssel gründlich bearbeiten. Durch die Hitze und den Schaum lösen sich Ablagerungen fast wie von selbst.
  5. Spülen: Einmal nachspülen - fertig ist das strahlende Ergebnis! 

Warum sich dieser Hack für Sie lohnt

Dieser DIY-Trick ist hocheffektiv und schont gleichzeitig Ihren Geldbeutel. Kalkränder und hartnäckige Ablagerungen werden zuverlässig gelöst, sodass Ihre Toilettenschüssel wieder glänzt wie am ersten Tag. Zudem benötigen Sie keine teuren Spezialreiniger mehr und verzichten komplett auf aggressive Chemie.

