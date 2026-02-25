Fast schon ein Schnäppchen! Marilyn Monroes ikonisches "Puppenhaus" steht zum Verkauf

Für schlappe 2,8 Millionen Euro könnten Sie bald dort residieren, wo einst die größte Ikone aller Zeiten wohnte: Marilyn Monroes ikonisches "Puppenhaus" in Palm Springs steht zum Verkauf.

In der Wüsten-Oase Palm Springs, genauer gesagt im Promi-Viertel Vista Las Palmas, steht ein Haus zum Verkauf, das Geschichte atmet. Es ist das legendäre "Marilyn Monroe Doll House". Die blonde Leinwand-Ikone (†36) liebte diesen Rückzugsort, den sie bis zu ihrem tragischen Tod im Jahr 1962 ihr Eigen nannte.

Marilyn Monroe in ihrem Haus in Palm Springs. © Getty Images

Mid-Century-Chic vom Feinsten

Das Anwesen aus dem Jahr 1961 ist ein absolutes Must-have für alle, die den Retro-Stil lieben. Auf rund 280 Quadratmetern Wohnfläche trifft klassischer Hollywood-Glamour auf modernes Design.

Obwohl das Haus renoviert wurde, blieb der Charme der 60er-Jahre unangetastet. Die Mischung aus High-Class-Architektur und emotionaler Geschichte, lassen den Preis von 3,3 Millionen Dollar (ca. 2,8 Mio. Euro) fast schon wie ein Schnäppchen wirken.

Das bietet das Luxus-Objekt:

Vier Schlafzimmer & vier Badezimmer

Eine hauseigene Bar

Offenes Wohnkonzept: Dank riesiger Glasfronten verschmelzen Interior und die magische Landschaft von Palm Springs.

Outdoor-Paradies: Ein glitzernder Pool, ein Whirlpool und eine Feuerstelle mit Blick auf die majestätischen San-Jacinto-Berge.

Marilyn Monroe in ihrem Haus in Palm Springs. © Getty Images

„Die Vorbesitzer haben den Vintage-Stil mit so viel Liebe zum Detail erhalten – man spürt Marilyns Spirit in jedem Raum“, schwärmt der Makler.

Marilyn ist in Palm Springs unsterblich

© Getty Images

Wer das nötige Kleingeld nicht parat hat, kann der Ikone trotzdem ganz nah sein: Nur einen Katzensprung entfernt thront die acht Meter hohe Statue "Forever Marilyn". Sie zeigt die Diva in ihrer berühmtesten Pose – mit fliegendem weißen Kleid.