Marilyn Monroe
© Getty Images

2,8 Millionen Euro

Fast schon ein Schnäppchen! Marilyn Monroes ikonisches "Puppenhaus" steht zum Verkauf

25.02.26, 10:39
Für schlappe 2,8 Millionen Euro könnten Sie bald dort residieren, wo einst die größte Ikone aller Zeiten wohnte: Marilyn Monroes ikonisches "Puppenhaus" in Palm Springs steht zum Verkauf.

In der Wüsten-Oase Palm Springs, genauer gesagt im Promi-Viertel Vista Las Palmas, steht ein Haus zum Verkauf, das Geschichte atmet. Es ist das legendäre "Marilyn Monroe Doll House". Die blonde Leinwand-Ikone (†36) liebte diesen Rückzugsort, den sie bis zu ihrem tragischen Tod im Jahr 1962 ihr Eigen nannte.

Marilyn Monroe in ihrem Haus in Palm Springs.

Mid-Century-Chic vom Feinsten

Das Anwesen aus dem Jahr 1961 ist ein absolutes Must-have für alle, die den Retro-Stil lieben. Auf rund 280 Quadratmetern Wohnfläche trifft klassischer Hollywood-Glamour auf modernes Design.

Obwohl das Haus renoviert wurde, blieb der Charme der 60er-Jahre unangetastet. Die Mischung aus High-Class-Architektur und emotionaler Geschichte, lassen den Preis von 3,3 Millionen Dollar (ca. 2,8 Mio. Euro) fast schon wie ein Schnäppchen wirken.

Das bietet das Luxus-Objekt:

  • Vier Schlafzimmer & vier Badezimmer
  • Eine hauseigene Bar
  • Offenes Wohnkonzept: Dank riesiger Glasfronten verschmelzen Interior und die magische Landschaft von Palm Springs.
  • Outdoor-Paradies: Ein glitzernder Pool, ein Whirlpool und eine Feuerstelle mit Blick auf die majestätischen San-Jacinto-Berge.

Marilyn Monroe in ihrem Haus in Palm Springs.

„Die Vorbesitzer haben den Vintage-Stil mit so viel Liebe zum Detail erhalten – man spürt Marilyns Spirit in jedem Raum“, schwärmt der Makler. 

Marilyn ist in Palm Springs unsterblich

Fast schon ein Schnäppchen! Marilyn Monroes ikonisches
Wer das nötige Kleingeld nicht parat hat, kann der Ikone trotzdem ganz nah sein: Nur einen Katzensprung entfernt thront die acht Meter hohe Statue "Forever Marilyn". Sie zeigt die Diva in ihrer berühmtesten Pose – mit fliegendem weißen Kleid.

