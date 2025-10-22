Zwischen Pferden und Perfektion: So wohnt Talkshow-Star Ellen DeGeneres in England

Ellen DeGeneres hat ihren Followern einen seltenen Einblick in das luxuriöse Anwesen gegeben, das sie gemeinsam mit Ehefrau Portia de Rossi im Herzen der englischen Cotswolds bewohnt.

Ein Neuanfang auf dem Land: Ellen DeGeneres und ihre Ehefrau Portia de Rossi haben 2024 den Sprung über den Atlantik gewagt – angeblich, um nach den politischen Turbulenzen in den USA ein ruhigeres, harmonischeres Kapitel aufzuschlagen. Ihr neues Zuhause, „Kitesbridge Farm“, liegt malerisch eingebettet in den sanften Hügeln der Cotswolds – auf einem beeindruckenden Grundstück von rund 43 Hektar. Eigentlich sollte es nur ein Zwischenstopp werden. Doch die Ruhe, die Natur und das entschleunigte Leben auf dem Land haben das Paar schnell verzaubert.

Ellen DeGeneres zeigt ihr Luxus-Anwesen in England

In einem neuen Instagram-Video gewährte die ehemalige Talkshow-Ikone nun seltene Einblicke in ihr englisches Paradies. Darin zu sehen: die zwei Hunde des Paares, wie sie fröhlich im lichtdurchfluteten Wohnzimmer herumtollen. „Sie haben es endlich verstanden. Wir waren alle traurig, seit wir Augie verloren haben“, schrieb Ellen zu dem Clip – eine liebevolle Erinnerung an den verstorbenen Vierbeiner, der im Mai verstorben war. „Sport bringt so viel Freude ins Haus, und es macht uns glücklich, Kid wieder spielen zu sehen – auch wenn er seinen ganz eigenen Stil hat.“

Doch nicht nur Tierfreunde kamen bei dem Video auf ihre Kosten: Das Interieur des Hauses ist ein echter Designtraum. Ein eleganter Glastisch mit Coffee-Table-Books und Duftkerzen thront auf einem Teppich in Grau- und Cremetönen. Durch riesige Fensterfronten fällt der Blick auf die saftig-grüne Landschaft, die das Anwesen umgibt.

Britischer Country Chic trifft auf kalifornische Lässigkeit

Ein Schwenk der Kamera offenbart den stilvollen Essbereich: Eine lange, geflieste Tafel mit cremefarbenen Stühlen, daneben ein Barwagen mit feinsten Spirituosen. Honigfarbene Wände, helle Holzbalken und eine Naturstein-Treppe sorgen für warme, gemütliche Akzente.

Das Haupthaus, ein charmantes Gebäude aus dem 18. Jahrhundert mit sechs Schlafzimmern, wird von einer zweistöckigen Gästewohnung ergänzt. Auf dem Gelände finden sich außerdem ein Party-Barn mit eigenem Pub, ein Fitnesshaus mit Gym und beheiztem Pool, eine großzügige Garage für fünf Fahrzeuge – selbstverständlich ebenfalls beheizt – und sogar ein Pferdestall. „Als wir beschlossen, dauerhaft hier zu leben, war klar, dass Portia nicht ohne ihre Pferde sein kann“, erzählte Ellen dem Wall Street Journal. „Wir brauchten ein Zuhause mit Stallungen und Weiden.“

Laut ihrem Makler von Sotheby’s erinnert die Luxus-Residenz eher an ein Anwesen in Malibu als an ein klassisches britisches Landhaus. Erst im März trennte sich das Paar von ihrem charmanten Strandbungalow in Montecito, Kalifornien – für stolze 5,2 Millionen Dollar. Alles deutet darauf hin, dass die beiden in den Cotswolds ihr ganz persönliches Paradies gefunden haben.