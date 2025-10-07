Sabrina Carpenter kauft 10 Millionen Dollar teure Luxus-Wohnung in New York

Nach dem Mega-Erfolg ihres Nummer-1-Albums „Man’s Best Friend“ gönnt sich Sabrina Carpenter jetzt das ultimative Luxus-Upgrade: Die Pop-Queen hat eine riesige Immobilie in einer der begehrtesten und exklusivsten Gegenden New Yorks ergattert.

Laut „The Real Deal“ hat Sabrina Carpenter eine atemberaubende Duplex-Wohnung im Herzen von New York City erworben. Ihr neues Zuhause liegt im angesagten Stadtteil Tribeca, bekannt für seine exklusiven Loft-Wohnungen und als beliebtes Viertel vieler Promis. Und diese Wohnung lässt wirklich keine Wünsche offen!

Luxus pur: Sabrina Carpenter zieht in 10 Millionen-Dollar-Wohnung

Die 26-Jährige hat zugeschlagen und die Luxus-Wohnung für stolze 9,95 Millionen Dollar (das sind etwa 8,5 Millionen Euro) gekauft, nachdem die Vorbesitzerin, die Beauty-Mogulin Cassandra Grey, 2023 versucht hatte, die Wohnung für 12 Millionen Dollar an den Markt zu bringen.

Die 270 Quadratmeter große Wohnung umfasst nicht nur drei luxuriöse Schlafzimmer und dreieinhalb Designer-Badezimmer, sondern beeindruckt auch mit gleich vier privaten Terrassen. Diese bieten eine Gesamtfläche von fast 93 Quadratmetern – genug Platz, um die Skyline von Manhattan zu bestaunen.

Natürlich darf in einer Luxus-Immobilie wie dieser auch ein privater Aufzug nicht fehlen. Der bringt Sabrina direkt in das riesige Foyer, das zu einem offenen, lichtdurchfluteten Wohnbereich führt, der durch riesige Fenster und traumhafte Ausblicke auf die Stadt glänzt.

Exklusive Annehmlichkeiten

Das 16-stöckige Gebäude, das sich an der Leonard Street in Tribeca befindet, hat noch mehr Luxus zu bieten! Ein 23 Meter langer Sportpool, ein luxuriöser Whirlpool und ein privates Kino bieten Sabrina die perfekte Mischung aus Erholung und Entertainment. Wenn sie nach einem stressigen Tag in der Stadt einfach mal abschalten will, kann sie auch auf der begrünten Dachterrasse mit Cabanas, Kaminen und einem unschlagbaren Blick auf die Stadt entspannen.

Prominente Nachbarn

Sabrina hat sich also nicht nur ein einzigartiges Zuhause ausgesucht, sondern ist auch in bester Gesellschaft. In dem Gebäude, das ursprünglich als Bürofläche genutzt wurde, bevor es 2018 in luxuriöse Eigentumswohnungen umgebaut wurde, haben auch schon zahlreiche A-Lister gewohnt. Promis wie Nicole Kidman, Keith Urban, Clive Davis und Designer Christian Siriano haben hier ihre Luxuswohnungen bezogen.

Ein neuer Lebensabschnitt für Sabrina Carpenter

Bereits 2021 zog die junge Künstlerin in die Metropole, um an ihrem gefeierten Album „Emails I Can’t Send“ zu arbeiten. Nun scheint sie sich endgültig in der Stadt, die niemals schläft, niedergelassen zu haben, und ihre neue Luxus-Wohnung in Tribeca könnte daher nicht besser passen.