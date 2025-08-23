Kate Moss: So wohnte das Supermodel in ihrer Millionen-Villa in London

Viktorianische Architektur trifft in dem ehemaligen Stadthaus von Supermodel Kate Moss auf modernes Design. Jetzt ist das Anwesen mit einem großen Garten wieder auf dem Markt.

Als Kate Moss (51) in das Londoner Stadthaus in St. John's Wood, einer wohlhabenden Gegend mit vielen Boutiquen und schicken Restaurants, einzog, schrieb man das Jahr 2002. Kates Tochter Lila Grace kam auf die Welt und sie freute sich auf ein neues Leben in dem zauberhaften Familienheim.

© HGM-Press

Kate Moss' Millionen-Villa steht zum Verkauf

Zehn Jahre residierte das Supermodel in diesem Refugium, bevor sie es 2012 wieder verkaufte. Nun steht das 440-Quadratmeter-Anwesen erneut zum Verkauf und ist für rund 6,9 Millionen Euro zu haben.

© HGM-Press

Von der Straße ist das geräumige Haus kaum einsehbar - es liegt ein wenig versteckt und bietet seinen Bewohnern daher viel Privatsphäre. Ein weiterer Bonuspunkt ist der Garten, der für Londoner Verhältnisse erstaunlich groß ist. Außerdem ist er ummauert und bietet so noch mehr Schutz vor neugierigen Blicken.

© HGM-Press

Das war ein Grund, aus dem Moss das Townhouse geschätzt hat. Aber auch sein Charme hat die Stilikone überzeugt: Die schöne Stuckfassade und die Terrasse mit ihrem verschnörkelten Eisengeländer zeugen von der viktorianischen Bauweise, gleichzeitig ist das Haus modern und elegant. Ein zeitloser Mix, der nie aus der Mode kommt. Auch drinnen findet man gut erhaltene historische Elemente wie den edlen Holzboden des zum Garten offenen Wohnzimmers.

Familiennest

© HGM-Press

Mit sechs Schlafzimmern und vier Bädern eignet sich das Haus für eine Familie, die viel Platz braucht. Das Herzstück ist der offene Wohnbereich im unteren Geschoss, der Küche, Esszimmer und Wohnzimmer verbindet. Gleichzeitig bietet ein eleganter Salon mit hohen Decken den richtigen Rahmen für offizielle Empfänge, die man bei entsprechendem Wetter auf die riesige Terrasse, die sich über die gesamte Hausbreite erstreckt, ausdehnen kann.

© HGM-Press

Moderne Eleganz

Die Einrichtung wurde seit Kate Moss' Auszug überarbeitet. Ihr wildes Dschungelwohnzimmer und der mit Neonlampen ausgeleuchtete Essbereich wichen ruhigeren Elementen. Jetzt präsentiert das Stadthaus sich ruhig und modern. Zu den historischen Strukturen sorgen einfache Formen für Klarheit. Helle Grautöne bringen Ruhe in die lichtdurchfluteten Zimmer.

© HGM-Press

Accessoires aus Naturmaterialien nehmen das Braun des Bodens auf und machen das kühle Grau freundlich. Ein Highlight ist das große Badezimmer im ersten Stock, das mit viel Platz und einem eigenen Kamin den Charakter eines Wohnraums hat. Es bildet eine Wellnessoase in dem urbanen Refugium.