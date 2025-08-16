Robbie Williams kauft sich 40-Millionen-Dollar-Oase am Wasser

Für 40 Millionen Dollar hat Popstar Robbie Williams sich eine neue Villa in Florida zugelegt. Direkt am Wasser, imposant und sehr schick.

Seit Robbie Williams (51) und seine Frau Ayda Field (46) ihren Mega-Palast in Los Angeles vor drei Jahren an Rapper Drake (38) verkauft haben, behauptet der Popstar gerne, er habe kein Zuhause mehr. Ganz so stimmt das nicht. Die letzten Jahre hat er in der Schweiz gelebt und besitzt außerdem ein Haus in London. Jetzt wollen der Brite und seine Familie sich wieder in den USA niederlassen. Gerade haben sie eine imposante Villa in Florida gekauft. Das 4.000 Quadratmeter große Anwesen befindet sich in Coral Gables, einer Stadt in der Nähe von Miami, die für ihre mediterrane Architektur bekannt ist und als sehr exklusive Wohngegend gilt.

Robbie Williams: Neue Villa in Florida 1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

9/9 © ONE Sotheby’s Intl. Realty / MEGA TheMegaAgency.com Eine Luxus-Oase am Wasser: Robbie Williams hat sich für 40 Millionen Dollar ein gigantisches neues Zuhause zugelegt. © ONE Sotheby’s Intl. Realty / MEGA TheMegaAgency.com Eine Luxus-Oase am Wasser: Robbie Williams hat sich für 40 Millionen Dollar ein gigantisches neues Zuhause zugelegt. © ONE Sotheby’s Intl. Realty / MEGA TheMegaAgency.com Eine Luxus-Oase am Wasser: Robbie Williams hat sich für 40 Millionen Dollar ein gigantisches neues Zuhause zugelegt. © ONE Sotheby’s Intl. Realty / MEGA TheMegaAgency.com Eine Luxus-Oase am Wasser: Robbie Williams hat sich für 40 Millionen Dollar ein gigantisches neues Zuhause zugelegt. © ONE Sotheby’s Intl. Realty / MEGA TheMegaAgency.com Eine Luxus-Oase am Wasser: Robbie Williams hat sich für 40 Millionen Dollar ein gigantisches neues Zuhause zugelegt. © ONE Sotheby’s Intl. Realty / MEGA TheMegaAgency.com Eine Luxus-Oase am Wasser: Robbie Williams hat sich für 40 Millionen Dollar ein gigantisches neues Zuhause zugelegt. © ONE Sotheby’s Intl. Realty / MEGA TheMegaAgency.com Eine Luxus-Oase am Wasser: Robbie Williams hat sich für 40 Millionen Dollar ein gigantisches neues Zuhause zugelegt. © ONE Sotheby’s Intl. Realty / MEGA TheMegaAgency.com Eine Luxus-Oase am Wasser: Robbie Williams hat sich für 40 Millionen Dollar ein gigantisches neues Zuhause zugelegt. © ONE Sotheby’s Intl. Realty / MEGA TheMegaAgency.com Eine Luxus-Oase am Wasser: Robbie Williams hat sich für 40 Millionen Dollar ein gigantisches neues Zuhause zugelegt.

Mehr Platz

Für die rund 1.800 Quadratmeter große Villa hat Robbie 40 Millionen Dollar (rund 34 Millionen Euro) bezahlt und plant weitere Investitionen. Laut der New York Post möchte er einige Luxus-Annehmlichkeiten einbauen lassen und will einen Anbau errichten, der 230 bis 325 Quadratmeter groß werden soll. Das Herzstück dieses Anbaus soll ein rund 185 Quadratmeter umfassendes Gästehaus werden. Dazu wird ein Homeoffice für den Musiker entstehen, so Bauträger Manny Angelo Varas: „Wir schaffen funktionale Räume, die als Aufnahmestudio oder für verschiedene Zwecke genutzt werden können. So kann er von zu Hause aus arbeiten, wenn er nicht auf Tour ist.“ Außerdem sind Arbeiten an der Klimaanlage geplant, die eine saubere Luftqualität gewährleisten sollen. Noch nicht fix ist die Realisierung eines Traums des Künstlers: Robbie will das erste schwimmende Padel-Tennisfeld der USA als multifunktionalen Raum bauen, das mit dem Grundstück verbunden sein soll.

Nix wie hin

Das bestehende Hauptgebäude mit sieben Schlafzimmern, ebenso vielen voll ausgestatteten Badezimmern und zwei Gäste-WCs ist bereit zum Einzug und soll nicht mehr umgestaltet werden. Die sechsköpfige Familie möchte die Traumvilla am Wasser möglichst bald beziehen.

Oase am Wasser

Einer der Vorzüge des luxuriösen Anwesens ist die atemberaubende Lage am Ufer mit 133 Metern Wasserfront und einem 23 Meter langen Bootssteg am Ende des Landzipfels von Old Cutler Bay. Vom hauseigenen Spa mit Fitnessstudio, einem Kino, einem Pool im Hotel-Style, einem Tennisplatz, einer Außenküche und einer Feuerstelle bis zum persönlichen Weinkeller bietet die Immobilie jeden erdenklichen Luxus. Letzteren wird Robbie, der seit 20 Jahren keinen Alkohol anrührt, nicht selbst nutzen. Sein persönliches Highlight soll die großzügige Parkgarage sein, die ausreichend Platz für seine beachtliche Autosammlung – mit Porsche, Ferrari und Aston Martin – bietet. 18 Fahrzeuge kommen darin unter. Und: Der Star kann seine Lieblinge beim Sport im Auge haben: Gym und Garage liegen nebeneinander und sind nur durch eine Glasscheibe getrennt.

Geschmackvolle Einrichtung

Nicht nur die perfekte Lage mit Ausblick in drei Richtungen, viel Privatsphäre und noch mehr Platz ließ Williams sich einiges kosten. Auf den Kaufpreis legte er noch einmal fünf Millionen Dollar (4,3 Millionen Euro) für das elegante Interieur drauf. Die moderne Ästhetik überzeugte ihn. Zarte Nuancen von Beige und Grau geben den Ton an und erzeugen Harmonie. Ergänzt werden sie durch dunkle Akzente in warmen Brauntönen und Holzelemente. Geschwungene Formen verstärken den Eindruck von Natürlichkeit, den das Farbschema vorgibt und machen die Villa zu einer erholsamen Oase.