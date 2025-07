Robbie Williams: Auch Ehefrau Ayda ist in Wien

Während Robbie Williams sich auf sein Konzert Wien-Konzert Samstagabend vorbereitet, genießt seine Frau Ayda einen Bummel durch die Innenstadt

Ganz entspannt mit Freundinnen flaniert Ayda Field-Williams über den Graben und besucht die Peterskirche, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt. Naheliegend, denn Robbies Hotel Rosewood ist genau neben der Kirche. Robbie selbst war aber nicht dabei - er dürfte im Happel-Stadion seinen Soundcheck machen.

Adya Field-Williams beim Sightseeing in Wien © Instagram

Nach dem Stopp in der Kirche ging es für Ayda weiter zum Julius Meinl - ob sie auch einen Kaffee genossen hat, ist aber nicht bekannt.

Jedenfalls zeigte sich Robbies Frau bestens gelaunt und wird am Abend wohl auch im Stadion mit dabei sein. Robbie wurde soweit nur Freitagabend gesehen, wie er das Hotel beim Seiteneingang verließ, ein schnelles Fan-Selfie machte und dann Richtung Tuchlauben verschwand.

Insidern zufolge soll der Superstar nach seiner Show direkt zum Flughafen fahren und Richtung Miami abheben, da er am Sonntag gmeinsam mit Italo-Star Laura Pausini beim Finale der Klub-WM die neue FIFA-Hymne "Desire" live performen soll.

Via Instagram kündigte Robbie seinen Auftritt in Miami am Freitagabend an.