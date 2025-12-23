Paukenschlag: „Avatar“ und Gery Seidl retten die Kinobilanz

„Avatar" stürmt wie erwartet auf Platz 1 der heimischen Kinocharts. Den größten Weihnachtshit schafft allerdings Gery Seidl, der mit „Aufputzt is‘“ Kinogeschichte schreibt und als erster Austro-Film seit 17 Jahren das Golden Ticket holt.

112.000 Besucher und satte 1,86 Millionen Euro Kassa. Das 3. „Avatar“-Abenteuer „Fire and Ash“ stürmt wie erwartet natürlich auch in Österreich an die Spitze der Kino-Charts. Mit einem soliden, aber doch unaufregenden Start: Große Kassa, aber kein Rekord, auch wenn James Cameron dem Wochenend-Boxoffice in Österreich damit zu einem kräftigen Plus von 63 Prozent im Vergleich zur Vorwoche verhalf.

Da half auch Starkabarettist Gery Seidl kräftig mit: Seine Weihnachtskomödie „Aufputzt is‘“ konnte Platz zwei mit 438.000 Euro Kassa bzw. 40.000 Besucher halten und im Vergleich zur Vorwoche sogar noch zulegen! Damit gelang dem Kabarettisten in Summe auch ein kleines Kinowunder. Denn „Aufputzt is‘“ sicherte sich mit über 300.000 Tickets bereits das begehrte „Golden Ticket“. Als erster heimischer Film seit 17 Jahren („Echte Wiener – Die Sackbauer Saga“) und überhaupt erst als 6. österreichischer Film der letzten 50 Jahre.

Das sind die Kinocharts vom Wochenende (18. - 21. Dezember):

1. Avatar: Fire and Ash, 112.000 Besucher

2. AufputzIs', 40.000 Besucher

3. Zoomania 2, 32.200 Besucher

4. SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi!, 6.500 Besucher

5. „Five Nights at Freddy’s 2, 5.900 Besucher



„Es ist wunderschön zu erleben, dass es offensichtlich doch ein Weihnachtswunder gibt. So feiern wir die Idee dahinter und passen aufeinander auf.“ jubelt Seidl über den Erfolg. Auch das Produzenten Duo Florian Gebhardt und Dani Purer ist begeistert; „Wenn der Weg zum schönsten Weihnachtsfest aller Zeiten eine pointenreiche Geschichte des Scheiterns ist und am Ende keine Schadenfreude sondern nur freudvoll-warmherzige Feierlaune bleibt, dann haben alle alles richtig gemacht. Gery Seidls Aufputzt Is‘ hat Kino-Geschichte geschrieben!“

Düringer (o.)und Seiler (u.) in "Aufputzt Is'"

„Aufputzt is‘“, bei dem auch Roland Düringer, Thomas Stipsits und Christopher Seiler Gastauftritte haben, läuft in 91 österreichischen Kinos und hat sich seit dem Start am 20. November von Woche zu Woche gesteigert. In den Weihnachtsferien wird der Film daher noch deutlich zulegen. Und vielleicht sogar „Avatar“ überholen. Das wäre dann allerdings ein echtes Weihnachtswunder!