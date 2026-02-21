ESC-Beben: Österreich bei Wettquoten abgeschlagen

Österreichs Siegchancen mit Cosmo sind verschwindend gering.

Der 19-jährige Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision Song Contest von Wien. Der Wahlwiener setzte sich am Freitagabend in der ORF-Show "Vienna Calling" gegen elf Konkurrenten durch. Mit der Elektro-Tanznummer "Tanzschein" wird Cosmó nun die rot-weiß-rote Fahne im großen Finale des größten Musikbewerbs am 16. Mai in der Wiener Stadthalle tragen.

Nach drei Stunden stand fest, dass Cosmó die Mehrheit aus der Kombination der Stimmen von Publikum und einer Expertenjury auf sich vereinen konnte. Die Jury hatte den Sänger noch mit 10 Punkten auf Platz 2 gesetzt, das Publikum sah den künftigen ESC-Vertreter aber auf Platz 1, was am Ende für den Gesamtsieg reichte. Je 50 Prozent des Endergebnisses setzte sich aus dem Votum der Fachleute und der Fernsehzuschauer zusammen.

Auf Platz 2 war am Ende die 23-jährige Tirolerin Lena Schaur als Siegerin der Jurywertung gekommen, nachdem das Publikum ihr Platz 3 zugesprochen hatte. Bamlak Werner aus Kärnten, die von der Jury nur 4 Punkte erhalten hatte, stieg beim Publikum hingegen mit einem 2. Platz aus und kam in der Endwertung somit aufs Stockerl.

Nur auf Platz 26

Als Veranstalter steht Österreich beim Song Contest automatisch im Finale – die Chancen auf einen neuerlichen Gewinn sind aber sehr gering. Bei den Wettquoten liegt Cosmo abgeschlagen auf Platz 26.

Als große Favoriten gelten Finnland, Griechenland und Israel.

Einordnung der Wettquoten

Die veröffentlichten Zahlen beruhen ausschließlich auf Einschätzungen der Wettanbieter. Sie spiegeln aktuelle Erwartungen, Trends und Marktbewegungen wider, stellen jedoch keinerlei Vorentscheidung dar. Erfahrungsgemäß können sich diese Quoten im Verlauf der kommenden Monate deutlich verschieben – insbesondere dann, wenn nationale Vorentscheide starten und erste Songs präsentiert werden.