Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kino
Berlinale: Jetzt gibt‘s die Bären - Österreicher Schleinzer mit „Rose“ ist Favorit
© Getty Images

KIno-Hammer

Berlinale: Jetzt gibt‘s die Bären - Österreicher Schleinzer mit „Rose“ ist Favorit

Von
21.02.26, 06:00
Teilen

Am Samstag werden in Berlin die „Bären“ vergeben. Markus Schleinzer zählt mit „Rose“ zu den Top-Favoriten. 

Den “Goldenen Bären“ für den besten Spielfilm bei der Berlinale hat Österreich bisher nicht gewonnen. Jetzt winkt der allererste-Triumph. Am Samstag werden von der internationalen Fachjury rund um Wim Wenders die „Bären“ in acht Hauptkategorien vergeben und beim Top Preis „Goldener Bär“ gilt das Drama „Rose“ von Markus Schleinzer als einer der ganz großen Favoriten.

Berlinale: Jetzt gibt‘s die Bären - Österreicher Schleinzer mit „Rose“ ist Favorit
© Getty Images

Berlinale: Jetzt gibt‘s die Bären - Österreicher Schleinzer mit „Rose“ ist Favorit
© Getty Images

 Sandra Hüller gibt sich dabei nach dem Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert als männlicher Soldat aus, um den Beschränkungen ihres Geschlechts zu entkommen und einen Hof zu erben. "Phänomenal" (Screen Daily), "Großartig" (Variety) oder "Meisterklasse der Schauspielerei" (The Hollywood Reporter) überschlagen sich dabei die internationalen Kritiken.

Berlinale: Jetzt gibt‘s die Bären - Österreicher Schleinzer mit „Rose“ ist Favorit
© Piffl Medien
  


Als größte Konkurrenten gelten das etwas monothematische “At the Sea”, in dem die zweifache Globe-Gewinnerin Amy Adams („American Hustle“) ein schauspielerisches Solo als Alkoholkranke hat und “Gelbe Briefe”, bei dem sich ein türkisches Künstlerpaar mit den zunehmenden Repressionen des Staates auseinandersetzen muss.

Berlinale: Jetzt gibt‘s die Bären - Österreicher Schleinzer mit „Rose“ ist Favorit
© Getty Images

Weniger Siegeschancen werden indes unserem 2. Wettbewerbsbeitrag "The Loneliest Man in Town" zugesprochen: Tizza Covi und Rainer Frimmel erzählen dabei semidokumentarisch von der Welt des alternden Bluesmusikers Al Cook.

Berlinale: Jetzt gibt‘s die Bären - Österreicher Schleinzer mit „Rose“ ist Favorit
© Getty Images

Conchita /o.) und Minichmayr (u.) bei Premiere von „Die Blutgräfin“.

Berlinale: Jetzt gibt‘s die Bären - Österreicher Schleinzer mit „Rose“ ist Favorit
© Getty Images

Berlinale: Jetzt gibt‘s die Bären - Österreicher Schleinzer mit „Rose“ ist Favorit
© Getty Images

Österreich zählt dennoch schon jetzt zu den größten Abräumern der Berlinale, mit gleich 12 Premieren u.a. „Vier minus drei“ von „Rickerl“-Regisseur Adrian Goiginger und Ulrike Ottingers Vampir-Story „Die Blutgräfin“, wo neben Isabelle Huppert auch Birgit Minichmayr und Conchita für Red Carpet Rummel sorgten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen