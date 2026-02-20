Heute wird unser ESC-Star gekürt - ORF lässt uns lange zittern

12 Kandidaten, 43 Juroren und 3 Stunden zittern! Heute ab 20.15 Uhr wird in der großen ORF-Show „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ unser neuer ESC-Hit gekürt. Es wird eine Zerreißprobe!

Bei iTunes hatte Lena Schaur die Nase vorne. Platz 9 mit “Painted Reality“. Bei YouTube ist Kayla Krystin der größte Hit: Schon über 260.000 Views für „I brenn“, die internationale Fan-Community „Eurovisionworld“ führt die Rockband Frevd mit „Riddle“ an der Spitze und im großen oe24-Voting liegt der „neue Falco“ Nikotin mit „Unsterblich“ deutlich voran - Hochspannung vor der großen ORF-Vorentscheidungs-Show „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?, bei der heute ( 20.15 Uhr, ORF1) unser Song Contest Starter ermittelt wird. 12 Kandidaten rittern dabei unter der Moderation von Alice Tumler und Cesar Sampson um das Ticket im ESC-Finale. Es wird ein langes Zittern, denn der Sieger wird erst gegen 23.15 Uhr gekürt.

Der erste öffentliche Vorentscheid seit 2016 wird für Künstler und TV-Zuseher zur Zerreißprobe. Ab 20.15 Uhr präsentieren die 12 Kandidaten ihre Hits. Jeder Auftritt wird gleich im Anschluss von Caroline Athanasiadis, Elton und Luca Hänni kommentiert. Die Startreihenfolge ist noch geheim. Auch wann Vorjahrssieger JJ als Stargast seinen neuen Hit „Shapeshifter“ performt.

Das sind unsere Song Contest Hits:

Anna-Sophie „Superhuman”



Bamlak Werner- “We Are Not Just One Thing”



Cosmo – “Tanzschein”



FREVD - „Riddle“



Kayla Krystin - „I brenn“



David Kurt - „Pockets full of Snow“



Nikotin – „Unsterblich“



Philip Piller - „Das Leben ist Kunst“



Reverend Stomp – “„Mescalero Ranger“



Sidrit Vokshi – “Wenn ich rauche“



Lena Schaur - “Painted Reality“



Julia Steen - „Julia“





Um 22.55 Uhr beginnt das Voting: 50 Prozent der Punkte kommen von einer 43-köpfigen Fachjury rund um ESC-Experten wie die 2016er Siegerin Jamala, Parov Stelar oder oe24-Kulturchef Thomas Zeidler Künz und das auf Basis der Generalprobenauftritte. Die restlichen 50 % bestimmt das Publikum per Televoting. Gegen 23.15 Uhr wird endlich der Sieger verkündet.

In der Jury: ESC-Siegerin Jamala (o.) und Parov Stelar (u.)

Um 23.20 Uhr darf unser neuer ESC-Star dann weiterfeiern: In der ORF-Show „Die Party“ gibt’s das Siegerinterview und Expertenmeinungen. Dann beginnt der Countdown zum 70. Song Contest. Österreich tritt ja am 14. Mai außer Konkurrenz im 2. Semifinale an und dann am 16. Mai im großen Song Contest Finale.