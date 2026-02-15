Song-Contest-Beben: Israel nicht mehr Favorit!

Der Eurovision Song Contest hat einen neuen Favoriten, der Israel vom Wett-Thron gestoßen hat.

Bis jetzt galt der israelische Beitrag von Noam Bettan als absoluter Top-Favorit für den Song Contest in Wien. Der 27-jährige Ex-Casting-Show-Star galt als einer der Top-Favoriten unseres Song Contests. Israel, das ja allen Diskussionen zum Trotz in Wien an den Start gehen darf, lag bei den ESC-Wetten mit einer Siegeschance von 11 % vor Finnland und Schweden. Bettan qualifizierte sich kürzlich bei der Israelischen TV-Show „HaKokhav HaBa“ ("Der nächste Star") für den ESC.

© Wikipedia

Doch jetzt könnte ein Land Israel einen Strich durch die Rechnung machen. Seit Sonntag liegt nämlich Finnland auf Platz 1 bei den Buchmachern. Zwar ist noch nicht einmal bekannt, wer die Finnen in Wien vertreten wird, doch schon allein die Kandidaten im Finale der finnischen Endausscheidung sorgen bei den Buchmachern für Furore. Darunter ist übrigens auch eine Wahl-Österreicherin.

Austro-Power für Finnland

Sinikka Monte wurde in Schottland geboren, hat nicht nur italienische, sondern auch südafrikanische und eben finnische Wurzeln – ihre prägenden Jahre verbrachte sie jedoch in Österreich, zuerst in St. Pölten, schließlich in Wien. Bereits vergangenes Jahr kam sie nur knapp nicht mit ihrer Single “Hers Too” in die finale Endauswahl beim "Uuden Musiikin Kilpailu", dem finnischen Vorentscheid. Anders dieses Jahr: Mit ihrer neuen Single “Ready To Leave” ist sie nun tatsächlich eine der sieben potentiellen Kandidaten, die kommenden Mai in der Wiener Stadthalle ihren Teil dazu beitragen könnten, dass sich Europa als friedfertig und “united by music” zeigt.

Wer tatsächlich Finnland in Wien repräsentieren wird, das entscheidet sich beim UMK am 28. Februar. Dann wird sich anhand der Wett-Quoten auch herauskristallisieren, wer die größten Chancen auf den Sieg hat.