Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
Charlotte Casiraghi
© Getty Images

Buchtipp

Charlotte Casiraghi: Ihr Befreiungsschlag

15.02.26, 13:51
Teilen

LA FELURE: Casiraghi hat ihr erstes Buch veröffentlicht.

Charlotte Casiraghi hat mit „La fêlure“ Ende Jänner ihr erstes eigenes Buch veröffentlicht. Im Jahr 2018 kam es zu einer Kollaboration mit dem französischen Philosophen Robert Maggiori für „Archipel des passions“.

Mehr zum Thema

Charlotte Casiraghi
© Getty Images

„La fêlure“ bedeutet so viel wie Riss im Deutschen und soll laut Casiraghis Vorwort nicht als Abhandlung oder Erzählung zu verstehen sein, sondern als Reise, „als eine Reihe von Variationen über ein und dasselbe Thema, ausgehend von einer berühmten Novelle von Fitzgerald und durch die Werke der Schriftstellerinnen Ingeborg Bachmann, Colette oder Marguerite Duras.“

Gemeinsames Schicksal 

Noch ist das Buch erst auf Französisch erhältlich, ob und wann eine Übersetzung auf Deutsch geplant ist, ist unklar. Für Casiraghi steht der titelgebende Riss für die „kleinen und großen Tragödien unseres gemeinsamen Schicksals.“ Es sei auch „der Ort, an dem wir Gefahr laufen, zu zerbrechen und uns selbst zu zerstören, zu verlieren“.

Casiraghi, die Nichte des monegassischen Fürsten Albert, wollte mit dem Buch der Wahrnehmung entgegenwirken, dass sie ein „traumhaftes Leben voller Privilegien“ führe. Wie schon bei ihrem ersten Buch schreibt sie auch dieses aus einer philosophischen Betrachtungsweise heraus. So reflektiert Casiraghi in einem Kapitel über den Satz der Mutter einer Freundin, der sich um das Enkerl dreht: „Noch jemanden zu lieben“, sagt diese, und es hört sich zuerst grausam an, doch beim genauen Hinsehen ist da mehr zu finden. Casiraghi hat einen Abschluss in Philosophie von der Sorbonne.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen