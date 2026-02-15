Deutscher Filmball: Pocher schockiert Schauspielerin mit sexistischem Kommentar am roten Teppich

Oliver Pocher hat beim Deutschen Filmball mit einem anzüglichen Kommentar für Aufsehen gesorgt. Ein Clip aus dem "Pocher Club" verbreitet sich aktuell viral und löst im Netz eine hitzige Diskussion aus.

Oliver Pocher sorgte beim Deutschen Filmball für einen Eklat. Auf dem roten Teppich stellte er sich neben Schauspielerin Leily Hosseini, die in einem Gespräch mit RTL erklärte, sie sei als Schauspielerin geladen. Als Hosseini anmerkte, dass Pocher schon lange im Unterhaltungsgeschäft aktiv sei, sagte er: "Ich kann dich auch ganz erfolgreich reinbumsen, wenn du möchtest." Die Aussage sorgte für Wirbel in den Kommentarspalten.

Oliver Pocher © Getty

Reaktion von Leily Hosseini

Die Darstellerin wirkte laut Text sichtlich perplex, blickte mit einem verwirrten Lächeln zur Kamera und brachte nur ein "Oh" hervor. Pocher gab ihr anschließend einen Kuss auf die Wange und sagte: "Da reden wir gleich drüber – schön, dass du da bist." Der Vorfall wurde in einem Clip aus dem "Pocher Club" dokumentiert, der auf TikTok viral geht. Zusätzliche Diskussionen löste die Bildunterschrift aus: "Olli hatte sie alle."

Leily Hosseini © Getty

Hitzige Debatte im Netz

Im Internet wird Pocher vielfach eine Grenzüberschreitung vorgeworfen. "Ist das ekelhaft", heißt es in einem Kommentar. Andere stufen seine Bemerkung als typischen Humor ein. Leily Hosseini selbst äußerte sich bislang nicht. Pocher sieht sich laut Text gerne als medialen Störenfried und betreibt im "Pocher Club" unter anderem seine "Bildschirmkontrolle", in der er Social Media sowie Promis und Influencer kommentiert.