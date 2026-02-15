ORF-Lady Martina Reuter in New York: Liebes-Show und Fashion Week

Martina Reuter und Vladi Pavlic feierten am Valentinstag ihr erstes gemeinsames Catwalk-Debüt bei der New York Fashion Week. In der Gotham Hall zeigten sie sich bei Designerin Pia Bolte als eingespieltes Power-Couple.

Nach ihrem ersten öffentlichen Auftritt als Paar beim Wiener Opernball standen Martina Reuter und ihr Partner Vladi Pavlic am Valentinstag erstmals gemeinsam auf dem Laufsteg. Bei der Show von Designerin Pia Bolte in der Gotham Hall präsentierte sich das Duo bei der New Yorker Fashion Week vor rund 1.000 Gästen als Paar und Team. Was im Gym begann, setzte sich nun am Catwalk fort: Hand in Hand traten Reuter und Pavlic selbstbewusst auf und sorgten laut Text für begeisterte Reaktionen im Publikum.

Martina Reuter © Saskia Le Peissker

Vladi Pavlic © Saskia Le Peissker

Martina Reuter © Saskia Le Peissker

"Ein besonders schöner Valentinstag zusammen in New York – und dann noch gemeinsam auf dem Catwalk. Wir können nicht nur gut trainieren zusammen, sondern auch modeln", freut sich Reuter. Auch während ihres Aufenthalts in New York blieb der sportliche Fokus bestehen. Martina Reuter trainierte weiter, begleitet von Vladi Pavlic als Partner und Coach.

Blick auf den Wettkampf

Martina Reuter und Vladi Pavlic © Saskia Le Peissker

In genau sechs Wochen steht für Reuter laut Quelle der nächste Bodybuilding-Wettkampf an. Trainingseinheiten zwischen Fashion Shows, Proben und Presseterminen zeigen die Verbindung von Leistungssport und Mode. Der Valentinstag in New York wurde für das Paar damit zu einem besonderen gemeinsamen Kapitel.