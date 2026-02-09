Alles zu oe24VIP
USA entern Tanker im Indischen Ozean
USA entern Tanker im Indischen Ozean

09.02.26, 20:51
Die "Aquila II" sei "verfolgt und gejagt" worden, schrieb das US-Verteidigungsministerium im Onlinedienst X.

Washington/Caracas. Die USA haben nach eigenen Angaben einen Öltanker im Indischen Ozean beschlagnahmt. US-Soldaten hätten das Schiff "Aquila II" ohne Zwischenfälle eingenommen, erklärte das Pentagon am Montag in Washington. Der Tanker sei zuerst in der Karibik gesichtet worden und habe gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängte Ölblockade gegen Venezuela verstoßen.

Die "Aquila II" sei dann "verfolgt und gejagt" worden, schrieb das US-Verteidigungsministerium im Onlinedienst X. Es handelt sich um den achten Tanker, der von den USA seit Ausrufung der Ölblockade festgesetzt wurde.

Die USA hatten die Blockade Ende Dezember verhängt, vor der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro Anfang Jänner. Sie richtet sich gegen sanktionierte Öltanker, die Venezuela ansteuern oder verlassen.

