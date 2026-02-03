Die größten Dickmacher auf der Skihütte im Kalorien-Check

Die Semesterferien verbringen viele Österreicher in den Bergen. Nach einem actionreichen Tag auf der Piste darf natürlich der Abstecher auf die Skihütte nicht fehlen. Doch die deftigen Schmankerl, können ganz schön auf die Hüften schlagen. Wir verraten, wie viele Kalorien tatsächlich drinstecken.
Wer im Winter die Pisten hinunterjagt, darf natürlich auch eine wohlverdiente Pause auf der Skihütte einlegen. Dort wartet nicht nur eine atemberaubende Aussicht, sondern auch eine ordentliche Portion deftiger Schmankerl. Die Klassiker auf der Skihütte haben es in sich und können wahre Kalorien-Fallen sein. Wir haben die beliebtesten Hüttengerichte für Sie unter die Lupe genommen. Wer seinen Winterspeck vermeiden will, sollte diese Kalorienbomben besser im Blick behalten!
Die Skihütten-Klassiker im großen Kalorien-Check
Wir haben uns die klassischen Schmankerl auf der Skihütte einmal genauer angesehen:
|Herzhaftes
|Käsespätzle
|750 kcal
|Cordon Bleu
|650 kcal
|Tiroler Gröstl
|600 kcal
|Brettljause
|600 kcal
|Wiener Schnitzel
|500 kcal
|Pommes Frites
|400 kcal
|Gulaschsuppe
|290 kcal
|1 Paar Wiener Würstel
|280 kcal
|Frittatensuppe
|240 kcal
|Süßes
|Kaiserschmarrn
|600 kcal
|Germknödel
|450 kcal
|Cremeschnitte
|380 kcal
|Topfenstrudel
|310 kcal
|Apfelstrudel
|290 kcal
So vermeiden Sie die Kalorienfalle auf der Skihütte
Wer nicht mit ein paar Extra-Kilos heimkehren möchte, sollte die Kalorienfallen im Blick behalten. Anstatt sich mit schwerem Fleisch und Käse zu belasten, können Sie auch leichtere Alternativen wählen. Ein frischer Salat, eine Kartoffelsuppe oder eine herzhafte Linsensuppe sind die kalorienärmeren Optionen. Oder Sie gönnen sich einfach eine kleine Portion und bleiben bei der frischen Bergluft aktiv. Da schmelzen die Kalorien fast von selbst!
Dennoch gilt: Sie sind im Urlaub und da sollte der Genuss nicht zu kurz kommen!