Die größten Dickmacher auf der Skihütte im Kalorien-Check






03.02.26, 12:12
Die Semesterferien verbringen viele Österreicher in den Bergen. Nach einem actionreichen Tag auf der Piste darf natürlich der Abstecher auf die Skihütte nicht fehlen. Doch die deftigen Schmankerl, können ganz schön auf die Hüften schlagen. Wir verraten, wie viele Kalorien tatsächlich drinstecken.

Wer im Winter die Pisten hinunterjagt, darf natürlich auch eine wohlverdiente Pause auf der Skihütte einlegen. Dort wartet nicht nur eine atemberaubende Aussicht, sondern auch eine ordentliche Portion deftiger Schmankerl. Die Klassiker auf der Skihütte haben es in sich und können wahre Kalorien-Fallen sein. Wir haben die beliebtesten Hüttengerichte für Sie unter die Lupe genommen. Wer seinen Winterspeck vermeiden will, sollte diese Kalorienbomben besser im Blick behalten! 

Die Skihütten-Klassiker im großen Kalorien-Check 




Wir haben uns die klassischen Schmankerl auf der Skihütte einmal genauer angesehen: 

Herzhaftes  
Käsespätzle  750 kcal
Cordon Bleu  650 kcal 
Tiroler Gröstl  600 kcal 
Brettljause  600 kcal 
Wiener Schnitzel  500 kcal 
Pommes Frites  400 kcal 
Gulaschsuppe  290 kcal 
1 Paar Wiener Würstel  280 kcal 
Frittatensuppe  240 kcal 

 

Süßes  
Kaiserschmarrn  600 kcal
Germknödel  450 kcal 
Cremeschnitte  380 kcal 
Topfenstrudel  310 kcal 
Apfelstrudel  290 kcal 

 

So vermeiden Sie die Kalorienfalle auf der Skihütte




Wer nicht mit ein paar Extra-Kilos heimkehren möchte, sollte die Kalorienfallen im Blick behalten. Anstatt sich mit schwerem Fleisch und Käse zu belasten, können Sie auch leichtere Alternativen wählen. Ein frischer Salat, eine Kartoffelsuppe oder eine herzhafte Linsensuppe sind die kalorienärmeren Optionen. Oder Sie gönnen sich einfach eine kleine Portion und bleiben bei der frischen Bergluft aktiv. Da schmelzen die Kalorien fast von selbst! 

Dennoch gilt: Sie sind im Urlaub und da sollte der Genuss nicht zu kurz kommen!

