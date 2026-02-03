Die größten Dickmacher auf der Skihütte im Kalorien-Check

Die Semesterferien verbringen viele Österreicher in den Bergen. Nach einem actionreichen Tag auf der Piste darf natürlich der Abstecher auf die Skihütte nicht fehlen. Doch die deftigen Schmankerl, können ganz schön auf die Hüften schlagen. Wir verraten, wie viele Kalorien tatsächlich drinstecken.

Wer im Winter die Pisten hinunterjagt, darf natürlich auch eine wohlverdiente Pause auf der Skihütte einlegen. Dort wartet nicht nur eine atemberaubende Aussicht, sondern auch eine ordentliche Portion deftiger Schmankerl. Die Klassiker auf der Skihütte haben es in sich und können wahre Kalorien-Fallen sein. Wir haben die beliebtesten Hüttengerichte für Sie unter die Lupe genommen. Wer seinen Winterspeck vermeiden will, sollte diese Kalorienbomben besser im Blick behalten!

Die Skihütten-Klassiker im großen Kalorien-Check

© Getty Images

Wir haben uns die klassischen Schmankerl auf der Skihütte einmal genauer angesehen:

Herzhaftes Käsespätzle 750 kcal Cordon Bleu 650 kcal Tiroler Gröstl 600 kcal Brettljause 600 kcal Wiener Schnitzel 500 kcal Pommes Frites 400 kcal Gulaschsuppe 290 kcal 1 Paar Wiener Würstel 280 kcal Frittatensuppe 240 kcal

Süßes Kaiserschmarrn 600 kcal Germknödel 450 kcal Cremeschnitte 380 kcal Topfenstrudel 310 kcal Apfelstrudel 290 kcal

So vermeiden Sie die Kalorienfalle auf der Skihütte

© Getty Images

Wer nicht mit ein paar Extra-Kilos heimkehren möchte, sollte die Kalorienfallen im Blick behalten. Anstatt sich mit schwerem Fleisch und Käse zu belasten, können Sie auch leichtere Alternativen wählen. Ein frischer Salat, eine Kartoffelsuppe oder eine herzhafte Linsensuppe sind die kalorienärmeren Optionen. Oder Sie gönnen sich einfach eine kleine Portion und bleiben bei der frischen Bergluft aktiv. Da schmelzen die Kalorien fast von selbst!

Dennoch gilt: Sie sind im Urlaub und da sollte der Genuss nicht zu kurz kommen!