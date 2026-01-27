Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Darsteller für Musicalfrühling bekannt gegeben.

Gewinnspiel

Bob Dylan am Traunsee: Musical Frühling startet in neue Spielzeit

27.01.26, 14:32
Teilen

Der Musical Frühling Gmunden bringt 2026 erstmals Bob Dylans Musik auf eine österreichische Bühne. 

Gmunden. Mit dem internationalen Erfolgsstück „Girl from the North Country“ startet der Musical Frühling Gmunden 2026 in seine 11. Spielzeit. Das gefeierte Bob-Dylan-Musical kommt nach Erfolgen am Broadway und im Londoner West End erstmals in den deutschsprachigen Raum. Die Inszenierung verbindet eine berührende Geschichte mit weltbekannten Songs wie „Like a Rolling Stone“ oder „Forever Young“.

Regie führt erneut Intendant Markus Olzinger, die musikalische Leitung übernimmt Jürgen Goriup. Hochkarätige Darsteller aus Musical, Film und Fernsehen sorgen für einen emotionalen Theaterabend am Traunsee. oe24 verlost Tickets. Zum Gewinnen ein Mail an gewinnen@oe24.at schicken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

