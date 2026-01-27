Semesterferien: Staus am Wochenende in NÖ erwartet

Das kommende Wochenende wird nach Einschätzung des ARBÖ-Informationsdienstes vor allem durch Skifahrerverkehr und den Semesterferienstart in mehreren Regionen deutlich verkehrsintensiver.

In Wien und NÖ starten die Semesterferien am Samstag, 31.01. Auch in drei deutschen Bundesländern und in Teilen Tschechiens startet für die Schüler die unterrichtsfreie Zeit. Der Ferienstart hat ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, vor allem auf den Transitrouten und im Bereich um Wien sowie auf den Zufahrten zu den Skigebieten, zur Folge.

Staugefahr auf diesen Abschnitten

Wer ab Freitag ins Skiwochenende startet oder rund um den Semesterferienbeginn unterwegs ist, sollte insbesondere am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag auf den Transitrouten und Zufahrten zu den Skigebieten deutlich mehr Zeit einplanen. Laut dem ARBÖ-Informationsdienst sind in NÖ unter anderem die Südautobahn (A2) und Semmering Schnellstraße (S6) in Richtung der steirischen Skiregionen und die Westautobahn (A1) im Großraum Wien gefährdet.