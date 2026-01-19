Kult-Band The BossHoss in der "Style Up Your Life!"-Loge am Opernball

The BossHoss bringen Country-Rock-Vibes in die Wiener Opernball-Loge von "Style Up Your Life!" - Gastgeber und Fans freuen sich auf ein unvergessliches Debüt der deutschen Rock-Cowboys.

Rock-Alarm beim Opernball: Die deutschen Rock-Cowboys The BossHoss feiern ihr Debüt in der "Style Up Your Life!"-Loge. Nach Topmodel Nadine Mirada kündigt sich damit das nächste Star-Highlight für den Wiener Ball des Jahres an. Die Gastgeber Adi Weiss und Michael Lameraner zeigen sich begeistert: "Wir freuen uns extrem, dass Alec Völkel und Sascha Vollmer mit uns ihr Opernball-Debut feiern!"

Adi Weiss und Michael Lameraner mit Nadine Mirada. © STYLE UP YOUR LIFE!

Country-Rock trifft Opern-Eleganz

Die Kombination aus Country-Rock-Vibes und Wiener Opern-Eleganz ist einzigartig und sorgt für besondere Stimmung in der Loge. "In den nächsten Tagen lüften wir weitere Stargäste. Nur so viel: Das wird so richtig groß", kündigen die smarten Verleger an.

The BossHoss mit Adi Weiss und Michael Lameraner. © STYLE UP YOUR LIFE!

BossHoss als Austro-Fans

Arnold Schwarzenegger mit The BossHoss © Schwarzenegger Climate Initiative/Mathes

Schon am Donnerstag werden The BossHoss bereits nach Österreich kommen. In Kitzbühel werden sie bei Arnold Schwarzeneggers Klima-Charity-Auktion mit dabei sein und sich - wie in den vergangenen Jahren - "ersteigern" lassen.