The BossHoss mit Adi Weiss und Michael Lameraner.
© STYLE UP YOUR LIFE!

Verleger-Loge

Kult-Band The BossHoss in der "Style Up Your Life!"-Loge am Opernball

19.01.26, 13:29
Teilen

The BossHoss bringen Country-Rock-Vibes in die Wiener Opernball-Loge von "Style Up Your Life!" - Gastgeber und Fans freuen sich auf ein unvergessliches Debüt der deutschen Rock-Cowboys. 

Rock-Alarm beim Opernball: Die deutschen Rock-Cowboys The BossHoss feiern ihr Debüt in der "Style Up Your Life!"-Loge. Nach Topmodel Nadine Mirada kündigt sich damit das nächste Star-Highlight für den Wiener Ball des Jahres an. Die Gastgeber Adi Weiss und Michael Lameraner zeigen sich begeistert: "Wir freuen uns extrem, dass Alec Völkel und Sascha Vollmer mit uns ihr Opernball-Debut feiern!"

Adi Weiss und Michael Lameraner mit Nadine Mirada.

Adi Weiss und Michael Lameraner mit Nadine Mirada.

© STYLE UP YOUR LIFE!

Country-Rock trifft Opern-Eleganz

Die Kombination aus Country-Rock-Vibes und Wiener Opern-Eleganz ist einzigartig und sorgt für besondere Stimmung in der Loge. "In den nächsten Tagen lüften wir weitere Stargäste. Nur so viel: Das wird so richtig groß", kündigen die smarten Verleger an. 

The BossHoss mit Adi Weiss und Michael Lameraner.

The BossHoss mit Adi Weiss und Michael Lameraner.

© STYLE UP YOUR LIFE!

BossHoss als Austro-Fans

Arnold Schwarzenegger mit The BossHoss

Arnold Schwarzenegger mit The BossHoss

© Schwarzenegger Climate Initiative/Mathes

Schon am Donnerstag werden The BossHoss bereits nach Österreich kommen. In Kitzbühel werden sie bei Arnold Schwarzeneggers Klima-Charity-Auktion mit dabei sein und sich - wie in den vergangenen Jahren - "ersteigern" lassen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

