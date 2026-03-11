Paukenschlag: Kein Wien-Konzert für Andreas Gabalier bei Unplugged-Tour

Andreas Gabalier geht mit neuem lukrativen Live Nation Deal im Rücken wieder auf Unplugged-Tor. In Österreich gibt’s nur 2 Konzerte. Wien wird sogar ausgelassen.
2016 wurde Andreas Gabalier als erster österreichischer Künstler zur legendären Konzertreihe „MTV Unplugged „eingeladen. In Folge spielte er mit seinem Akustik-Programm auch in ehrwürdigen und für Populär-Musik eher ungewöhnlichen Locations wie dem Wiener Musikverein auf. Jetzt gibt’s die Live-Zugabe! Zum 10-jährigen Jubiläum von „MTV Unplugged“ und der Feier seines neuen Millionen-Deals mit dem deutschen Konzertveranstalter Live Nation zündet Gabalier ab 14. Oktober gleich 15 weitere Unplugged-Konzerte, bei denen er auch ein zehnköpfiges Streicher-Ensemble dabei hat „10 Jahre Ritterschlag meiner Laufbahn, darauf blicke ich gemeinsam mit meinem Team gerne zurück“, so Gabalier voller Vorfreude.
In Österreich stehen dabei allerdings nur die beiden die Auftritte im Großen Festspielhaus in Salzburg (9. November) und im Festspielhaus von Bregenz (25. November) am Programm. Wien-Konzert gibt es keines! Eine Riesenüberraschung. Die Tickets für den Unplugged-Hit gibt’s ab Freitag den 13. März bei oeticket und ticket24.at
Als Einstimmung auf die neue Unplugged Tour liefert Gabalier am 13. März auch gleich eine brandneue Unplugged-Version von „Vergiss Mein Nicht“, die er am 14. März dann als Werbung für die neue Tour auch in der Giovanni Zarrella Show (20.15 Uhr, ZDF) präsentieren wird.