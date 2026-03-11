Paukenschlag: Kein Wien-Konzert für Andreas Gabalier bei Unplugged-Tour

Andreas Gabalier geht mit neuem lukrativen Live Nation Deal im Rücken wieder auf Unplugged-Tor. In Österreich gibt’s nur 2 Konzerte. Wien wird sogar ausgelassen.

2016 wurde Andreas Gabalier als erster österreichischer Künstler zur legendären Konzertreihe „MTV Unplugged „eingeladen. In Folge spielte er mit seinem Akustik-Programm auch in ehrwürdigen und für Populär-Musik eher ungewöhnlichen Locations wie dem Wiener Musikverein auf. Jetzt gibt’s die Live-Zugabe! Zum 10-jährigen Jubiläum von „MTV Unplugged“ und der Feier seines neuen Millionen-Deals mit dem deutschen Konzertveranstalter Live Nation zündet Gabalier ab 14. Oktober gleich 15 weitere Unplugged-Konzerte, bei denen er auch ein zehnköpfiges Streicher-Ensemble dabei hat „10 Jahre Ritterschlag meiner Laufbahn, darauf blicke ich gemeinsam mit meinem Team gerne zurück“, so Gabalier voller Vorfreude.

© Live Nation

© zeidler

In Österreich stehen dabei allerdings nur die beiden die Auftritte im Großen Festspielhaus in Salzburg (9. November) und im Festspielhaus von Bregenz (25. November) am Programm. Wien-Konzert gibt es keines! Eine Riesenüberraschung. Die Tickets für den Unplugged-Hit gibt’s ab Freitag den 13. März bei oeticket und ticket24.at

© zeidler

Als Einstimmung auf die neue Unplugged Tour liefert Gabalier am 13. März auch gleich eine brandneue Unplugged-Version von „Vergiss Mein Nicht“, die er am 14. März dann als Werbung für die neue Tour auch in der Giovanni Zarrella Show (20.15 Uhr, ZDF) präsentieren wird.