"Zillertalahon": Gabaliers Après-Ski-Party sorgt für hitzige Debatten

Mit Kappe, Bauchtasche und einer ordentlichen Portion Spontaneität überraschte Andreas Gabalier die Gäste auf der Hochalm in Obertauern und löste damit im Netz eine lebhafte Debatte zwischen purer Begeisterung und Kritik an seinem „Zillertalahon“-Look aus

Inmitten der winterlichen Idylle von Obertauern kam es jetzt zu einem unangekündigten Showdown der alpinen Unterhaltungskultur. Der steirische Publikumsliebling Andreas Gabalier stattete der Hochalm einen Besuch ab und verwandelte die Location binnen Augenblicken in ein brodelndes Epizentrum der Heiterkeit.

Losgelöst im lässigen Streetwear-Look

Der Auftritt des Sängers wirkte dabei so unkonventionell wie die Garderobe, die er für sein spontanes Set wählte. Fernab der gewohnten Krachledernen präsentierte sich Gabalier sichtlich losgelöst im modernen Freizeit-Look: Mit nach hinten gedrehter Kappe und einer Bauchtasche über der Jogginghose heizte er der Menge ein. Mit seinem Dauerbrenner „Hullapalu“ und – wie auf den sozialen Netzwerken dokumentiert – einem hopfenhaltiges Kaltgetränk in der Hand, demonstrierte der Musiker einmal mehr seine Nähe zum Partyvolk.





Zwischen Fan-Liebe und kritischen Stimmen

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten und zeichneten ein geteiltes Bild der öffentlichen Wahrnehmung. Während treue Anhänger das Video mit zahlreichen Herz-Emojis bedachten und ihr Bedauern ausdrückten, dieses Spektakel nicht live miterlebt zu haben, gab es auch kritischere Untertöne.

Besonders sein optischer Wandel und die musikalische Beständigkeit wurden zum Ziel pointierter Kommentare: „Der Bre ist einfach zum Zillertalahon geworden mit Cap und Bauchtasche“, befand ein User mit Blick auf den neuen Stil des Musikers. "Viel singt er ja nicht", schreibt ein weiterer. Ein anderer Follower mahnte die kreative Pause an: „Mal wieder ein neues Lied wäre schön“. Dabei kündigte Gabalier doch gerade in seinem Tonstudio neue Musik an.

Trotz der vereinzelten Rufe nach frischem Repertoire bewies Gabalier in Obertauern einmal mehr, dass er sein Handwerk als Entertainer versteht und auch ohne große Bühne für Schlagzeilen und eine ausgelassene Stimmung sorgen kann.