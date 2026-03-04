Alles zu oe24VIP
Nur für Superreiche

Wer jetzt aus Dubai raus will, zahlt 200.000 Euro

04.03.26, 10:41 | Aktualisiert: 04.03.26, 11:44
Der Krieg im Nahen Osten sorgt für Chaos bei Reisenden in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Während Flüge ausfallen und Lufträume gesperrt werden, versuchen manche Urlauber das Land zu verlassen. Doch ein schneller Fluchtweg ist extrem teuer. 

Der Krieg rund um den Iran bringt den Reiseverkehr in der Golfregion durcheinander. Gesperrte Lufträume und gestrichene Flüge sorgen dafür, dass viele Menschen in den Emiraten festsitzen.

Flucht wird zum Luxus

Einige wohlhabende Reisende versuchen deshalb, private Charterflüge zu organisieren. Für einen solchen Flug aus den Vereinigten Arabischen Emiraten werden inzwischen Preise von bis zu 200.000 Euro verlangt. Damit wird die Flucht aus der Region für viele Menschen praktisch unbezahlbar. 

Urlauber sitzen fest

Der Konflikt zwischen Iran sowie den USA und Israel hat die Lage im Nahen Osten stark verschärft. In mehreren Ländern wurden Flughäfen geschlossen oder der Flugverkehr massiv eingeschränkt.

Die Folgen: Touristen kommen derzeit nicht aus der Region heraus. Viele warten auf reguläre Flüge oder auf mögliche Evakuierungsaktionen ihrer Heimatländer. 

Währenddessen versuchen Reisende mit privaten Maschinen auszureisen, doch der Preis dafür steigt: Der schnelle Fluchtweg ist derzeit vor allem eine Option für Reiche.

