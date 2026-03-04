Leiche auf Luxusyacht vor Mallorca entdeckt

Eine junge Frau (29) ist auf der Luxusyacht "Lind" vor Mallorca tot aufgefunden worden. Die spanische Polizei ermittelt nun zu den genauen Umständen des mysteriösen Todesfalls.

Auf einer Yacht im Hafen von Palma de Mallorca ist die Leiche einer Frau entdeckt worden. Laut Berichten fand die spanische Polizei die Tote in einer Kabine des Schiffs, das einem deutschen Chemie-Milliardär gehört.

Bei der Frau soll es sich um eine 29-jährige Britin handeln, die als Crewmitglied auf der Yacht arbeitete. Kollegen hatten Alarm geschlagen, nachdem sie mehrere Stunden nichts von ihr gehört hatten. Schließlich wurde sie in einer Kabine ohne Lebenszeichen entdeckt.

Jede Hilfe kam zu spät

Rettungskräfte wurden noch am Abend gerufen, konnten der Frau jedoch nicht mehr helfen. Sie wurde noch vor Ort für tot erklärt.

Die Luxusyacht "Lind" lag zu diesem Zeitpunkt im Hafen von Palma. Die rund 35-Millionen-Yacht gehört dem deutschen Unternehmer und Chemie-Milliardär Peter-Alexander Wacker.

Nach ersten Erkenntnissen gab es keine sichtbaren Spuren von Gewalt. Dennoch hat die spanische Guardia Civil Ermittlungen aufgenommen. Eine Obduktion soll klären, woran die junge Frau tatsächlich gestorben ist.