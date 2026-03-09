Geheimes Foto mit NFL-Star aufgetaucht: Fans rätseln über Jessica Alba

Jessica Alba und Joe Burrow sorgen derzeit für das heißeste Liebesgerücht – die beiden wurden turtelnd in Las Vegas gesichtet.

Ein gemeinsames Bild aus Las Vegas sorgt derzeit für Gesprächsstoff: Schauspielerin Jessica Alba (44) wurde gemeinsam mit NFL-Star Joe Burrow (29) an einem Casino-Tisch gesehen. Sofort brodelte im Netz die Gerüchteküche. Doch steckt wirklich mehr dahinter?

Der Schnappschuss zeigt die beiden Promis an einem Blackjack-Tisch in einem Casino in Las Vegas. Auf dem Foto wirken sie gut gelaunt und entspannt, während sie zusammen Karten spielen. Das Bild verbreitete sich rasch in sozialen Netzwerken und löste sofort Spekulationen über einen möglichen Flirt aus.

Glamour-Event

Nur wenige Stunden zuvor waren sowohl Alba als auch Burrow offenbar bei einer exklusiven Veranstaltung im Wynn-Hotel. Dort wurde die Eröffnung des Clubs „Zero Bond“ gefeiert, zu der zahlreiche Promis erschienen.

Nach der Party zog es mehrere Gäste weiter ins Casino. Darunter auch die Schauspielerin und den NFL-Star.

Hinweise auf Beziehung fehlen

Trotz der Spekulationen gibt es derzeit keine Anzeichen dafür, dass zwischen Alba und Burrow tatsächlich eine Romanze entstanden ist. Berichten zufolge hielten sich beide lediglich in derselben Gruppe von Gästen auf und verbrachten gemeinsam Zeit im Casino. Ein kurzer Flirt scheint aber dennoch nicht ausgeschlossen.

Jessica Alba und Danny Ramirez © Getty Images

Jessica Alba soll zudem weiterhin mit Schauspieler Danny Ramirez liiert sein – was der wohl zu den Gerüchten sagt?