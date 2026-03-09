Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Jessica Alba
© Getty

Vegas-Flirt?

Geheimes Foto mit NFL-Star aufgetaucht: Fans rätseln über Jessica Alba

09.03.26, 14:39
Teilen

Jessica Alba und Joe Burrow sorgen derzeit für das heißeste Liebesgerücht – die beiden wurden turtelnd in Las Vegas gesichtet.

Ein gemeinsames Bild aus Las Vegas sorgt derzeit für Gesprächsstoff: Schauspielerin Jessica Alba (44) wurde gemeinsam mit NFL-Star Joe Burrow (29) an einem Casino-Tisch gesehen. Sofort brodelte im Netz die Gerüchteküche. Doch steckt wirklich mehr dahinter?

Der Schnappschuss zeigt die beiden Promis an einem Blackjack-Tisch in einem Casino in Las Vegas. Auf dem Foto wirken sie gut gelaunt und entspannt, während sie zusammen Karten spielen. Das Bild verbreitete sich rasch in sozialen Netzwerken und löste sofort Spekulationen über einen möglichen Flirt aus. 

Glamour-Event

Nur wenige Stunden zuvor waren sowohl Alba als auch Burrow offenbar bei einer exklusiven Veranstaltung im Wynn-Hotel. Dort wurde die Eröffnung des Clubs „Zero Bond“  gefeiert, zu der zahlreiche Promis erschienen. 

Nach der Party zog es mehrere Gäste weiter ins Casino. Darunter auch die Schauspielerin und den NFL-Star. 

Hinweise auf Beziehung fehlen

Trotz der Spekulationen gibt es derzeit keine Anzeichen dafür, dass zwischen Alba und Burrow tatsächlich eine Romanze entstanden ist. Berichten zufolge hielten sich beide lediglich in derselben Gruppe von Gästen auf und verbrachten gemeinsam Zeit im Casino. Ein kurzer Flirt scheint aber dennoch nicht ausgeschlossen. 

Jessica Alba und Danny Ramirez

Jessica Alba und Danny Ramirez

© Getty Images

Jessica Alba soll zudem weiterhin mit Schauspieler Danny Ramirez liiert sein – was der wohl zu den Gerüchten sagt?

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen