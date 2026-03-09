Oscar-Countdown: Duell um Topfilme spitzt sich weiter zu!

"Blood & Sinners“ und "One Battle After Another" räumen bei den Drehbuch-Preisen der "Writers Guild of America" ab und machen das Oscar-Rennen somit extra spannend!

In der Nacht von Sonntag (15. März) auf Montag (16. März) steigen die 78. Academy Awards, bei denen der Vampir-Horrorfilm "Blood & Sinners“ mit gleich 16-Nominierungen – neuer Rekord! – und der satirische Politthriller "One Battle After Another" (13 Nominierungen) als Top-Favoriten an den Start geht. Jetzt unterstreichen auch die begehrten Drehbuchpreise der Writers Guild of America (WGA) noch das große Oscar-Duell: "Blood & Sinners" gewann bei der WGA-Gala in der Kategorie Original-Drehbuch. "One Battle After Another" bekam den Preis für das beste adaptierte Drehbuch.

© Prime Video

© Warner Bros. Pictures

Oft sind die WGA-Preisträger unter den späteren Oscar-Gewinnern. Im vergangenen Jahr etwa holte der WGA-Sieger fürs Original-Drehbuch ("Anora") auch den entsprechenden Oscar. Auch heuer sind "Blood & Sinners" (Original-Drehbuch) und "One Battle After Another"(adaptiertes Drehbuch“) in den jeweiligen Kategorien die großen Wett-Favoriten.

© Getty Images

© Getty Images

Bei bester Regie (Paul Thomas Anderson), bester Nebendarsteller (Sean Penn) und auch in der Top-Kategorie „Bester Film“ haben die Buchmacher indes "One Battle After Another" voran. Am spannendsten ist das Duell freilich bei bester Schauspieler: da hat „Blood & Sinners“-Star Michael B Jordan mit einer Siegesquote von 1,73 mittlerweile sogar „Marty Supreme“-Timothée Chalamet (1,91) überholt. Leonrado di Caprio ("One Battle After Another") für den die Wettbüros ein 10-faches des Einsatzes ausbezahlen würden, hat wohl nur mehr Außenseiter-Chancen.