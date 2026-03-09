Kampfansage an Naschenweng: Turbobier machen jetzt Schlager!

Turbobier lassen Melissa Naschenweng zittern, denn die trinkfesten Punkrocker machen jetzt auch Schlager-Musik. Am 1. Mai kommt der Party-Hit „Sternderlzeit“

„Das ist echt nicht normal!“ Schon zum siebenten Mal in Folge hat Melissa Naschenweng den Amadeus Award in der Kategorie “Schlager/Volksmusik“ gewonnen. Rekord! Doch jetzt will einer dafür sorgen, dass für Melissa 2027 nicht auch noch der 8. Streich folgt. Nämlich Marco Pogo! Der Chef der mittlerweile eingestellten Bierpartei hat für die neue für 1. Mai erwartete Turbobier-CD „Das Leben ist ein Oaschloch“ mit der man „ein bodenständiges Rock-Album, aber auch Ausflüge in unerwartete Genres liefert“ nämlich sogar einen Schlagerhit (!) aufgenommen: „Sternderlzeit“.

© zeidler

© zeidler

„Das ein turbomäßiger Schlagersong. A-typisch, aber nicht weniger schön! Das ist ein besonderer Song, wo ich mir sicher bin, dass er einige Menschen zum Schmunzeln bringen wird,“ verrät Pogo im oe24.TV-Interview die Austropop-Sensation.

© zeidler

„Das ist eine nachdenkliche Schlager-Party-Ballade. Mit ein bisschen Punk-Einfluss, denn das muss immer sein. Wir haben da viel versucht, viel gewagt und wir werden damit viel gewinnen,“ erklärt Pogo seine ganz neuen musikalischen Wege, die man durchaus auch als Kampfansage an Melissa Naschenweng werten kann. „Damit wird Turbobier ein Wörtchen mitzureden haben beim nächsten Amadeus Award!“

„Sternderlzeit“, das man ab 9. Dezember auch auf der großen Österreich-Tour anstimmen will, ist jedoch nicht der erste Flirt von Turbobier mit dem Schlagergenre. Seit 10 Jahren sorgt man ja schon mit dem Helene-Fischer-Cover „Arbeitslos“ rund um Songzeilen wie „I valoss mei Wohnung nua zum Hüsn-kaufn, ollas aundre geht mir am Oasch vorbei“ für Lacher. „Ich habe jüngst bei unserem Hüttenzauber-Konzert festgestellt, dass es doch 2, 3 Apres-Ski-taugliche Songs von Turbobier gibt!“ Jetzt kommt mit „Sternderlzeit“ ein weiterer dazu.