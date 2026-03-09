Zum Weltfrauentag am Sonntag, 8. März, wählte Stefan Mross besonders emotionale Worte.

Während viele Prominente den Weltfrauentag für allgemeine Glückwünsche nutzten, blickte Stefan Mross (50) tief in sein Herz. Auf Instagram teilte der Entertainer ein Foto vom Set seiner ARD-Show, das seine Partnerin Eva Luginger (38) gemeinsam mit seiner im August 2025 verstorbenen Mutter Stefanie zeigt.

Mama Stefanie mit Stefan Mross. © Getty Images

Ein Gruß in den Himmel

Der Verlust seiner Mutter im vergangenen Jahr traf den Moderator schwer. Stefanie Mross war im Alter von 85 Jahren in ihrer oberbayerischen Heimat verstorben. Der Beitrag am Sonntag macht deutlich, wie präsent sie für ihren Sohn noch immer ist:

Die Botschaft : „Mama, du bleibst unvergessen“, schrieb Mross unter das gemeinsame Bild.

: „Mama, du bleibst unvergessen“, schrieb Mross unter das gemeinsame Bild. Das Versprechen : Er bezeichnete beide als die „besten Frauen der Welt“.

: Er bezeichnete beide als die „besten Frauen der Welt“. Die Fan-Reaktionen: Innerhalb weniger Stunden sammelte das Posting hunderte berührte Kommentare.

Halt in turbulenten Zeiten

Neben dem Gedenken an seine Mutter galt der Gruß auch seiner Partnerin Eva Luginger. Die Schlagersängerin ist seit 2023 an seiner Seite und gab ihm nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack neuen Rückhalt. Trotz der engen Verbundenheit dämpfte Mross erst im Februar 2026 die Erwartungen an eine baldige Hochzeit: „Wir möchten erstmal unser Leben leben“, stellte er gegenüber dem Magazin „Brisant“ klar.

Stefan Mross und seine aktuelle Freundin Eva Luginger. © Getty Images

Der Post zum Weltfrauentag schlägt eine Brücke zwischen der liebevollen Erinnerung an die Vergangenheit und dem privaten Glück in der Gegenwart. Für die Fans in Österreich und Deutschland bleibt „Mrossi“ damit auch abseits der Bühne als Familienmensch greifbar, der seine Wurzeln niemals vergisst.