Ghostbusters-Star Runyon tot mit 65: Tochter war "nicht darauf vorbereitet"

Die US-Schauspielerin, die durch ihre Rolle in „Ghostbusters“ und der Sitcom „Charles in Charge“ bekannt wurde, ist im Alter von 65 Jahren verstorben.

Am vergangenen Freitag ist Jennifer Runyon im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen. Wie US-Medien, darunter ABC7 Los Angeles, berichten, verstarb die Schauspielerin wegen einer Krebserkrankung.

Ihre enge Freundin Erin Murphy (61), bekannt aus „Verliebt in eine Hexe“, teilte die traurige Nachricht in den sozialen Medien und sprach von einem „kurzen Kampf gegen den Krebs“.

Bewegende Worte der Tochter

Besonders emotional äußerte sich ihre Tochter Bayley, die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist. In einer rührenden Hommage auf Instagram nahm sie Abschied von ihrer Mutter: „Ich würde alles für einen weiteren Tag mit dir geben“, schrieb Bayley zu privaten Aufnahmen. Sie betonte, dass ihre besten Eigenschaften alle von ihrer Mutter stammten. In einem Kommentar fügte sie hinzu: „Ich war nicht darauf vorbereitet.“

Ikonische Momente vor der Kamera

Jennifer Runyon startete ihre Karriere in den 80er-Jahren und hinterließ bleibende Eindrücke in der Popkultur. Unvergessen bleibt ihr Auftritt im Kultfilm „Ghostbusters – Die Geisterjäger“ (1984), in dem sie als Studentin in einer paranormalen Untersuchung an der Seite von Bill Murray zu sehen war. Zu ihren weiteren Stationen gehörten:

Serien-Erfolge: Rollen in „Charles in Charge“, „Magnum“, „Mord ist ihr Hobby“ und „Beverly Hills, 90210“.

Film-Debüt: Ihr Einstieg gelang ihr 1980 im Slasher-Film „Goodnight – Die Nacht, als Knecht Blutbrecht kam“.

Lebensweg: Nach einer längeren Pause, in der sie als Lehrerin arbeitete und ihre zwei Kinder großzog, kehrte sie erst 20 Jahre später wieder vor die Kamera zurück.

Statement voll Liebe

Die Familie erinnert in ihrem offiziellen Statement vor allem an Jennifers Lebensfreude und ihre tiefe Verbundenheit zu ihren Liebsten. Auch in Österreich werden Fans die sympathische Schauspielerin, die in den größten Kult-Produktionen ihrer Zeit mitwirkte, in bleibender Erinnerung behalten.