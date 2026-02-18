Alles zu oe24VIP
James Van Der Beek und seine Frau Kimberly
An Krebs gestorben

James Van Der Beek gab kurz vor Tod noch einmal das Ja-Wort

18.02.26, 08:56
"Dawson's Creek"-Star und seine Ehefrau erneuerten kurz vor dessen Ableben ihr Ehegelübde.

Berlin. James Van Der Beek und seine Frau Kimberly haben sich laut einem Bericht kurz vor dem Tod des "Dawson's Creek"-Stars noch einmal das Ja-Wort gegeben. "Unsere Freunde besorgten uns neue Ringe, füllten unser Schlafzimmer mit Blumen und Kerzen, und wir erneuerten unser Gelübde vom Bett aus", sagte Kimberly Van Der Beek dem Promiblatt "People".

Demnach sei die Zeremonie "schlicht, schön und bewegend" gewesen. Die Familie und enge Freunde seien bei der Feier dabei gewesen. Ein Musiker spielte das Stück "Somewhere Over the Rainbow". Auch über Zoom schauten Freunde zu.

Van Der Beek hatte Krebs

Der US-Schauspieler starb vor einer Woche im Alter von 48 Jahren. Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau, Schauspielerin Heather McComb, heiratete er 2010 die Produzentin Kimberly Brook. Einen Monat nach der Hochzeit kam ihre erste Tochter zur Welt, gefolgt von drei weiteren Mädchen und zwei Buben. Die Hit-Serie "Dawson's Creek" machte Van Der Beek über Nacht zum Teenie-Star.

