Salonmusik-Matinee in der Prandtauer-Kirche

Am Sonntag, dem 8. Februar um 11 Uhr findet in der Sakristei der Prandtauerkirche ein besondere musikalische Matinee statt.

Die beliebte Reihe der Salonmusik verspricht auch dieses Mal einen Vormittag voller Musikgenuss. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Barbara Ortner (Violine), Kurt Alois Kind (Gesang) und Petra Mayerhofer (Klavier). Das Trio präsentiert ein heiteres und abwechslungsreiches Programm mit bekannten Melodien aus Oper und Operette, das sowohl Kennerinnen und Kenner als auch neugierige Genießerinnen und Genießer klassischer Musik begeistern wird.

Abgerundet wird das Konzerterlebnis durch eine kleine kulinarische Begleitung: Den Besucherinnen und Besuchern werden Sekt sowie diverse Gabelbissen gereicht – ein Genuss für Ohr und Gaumen gleichermaßen.