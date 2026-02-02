Pkw-Lenker crasht frontal in Lkw – 18-Jähriger tot

Der 18-jährige Autofahrer geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lkw.

Feldbach (Bezirk Südoststeiermark). Montagfrüh gegen 6.40 Uhr ereignete sich auf der B68a/Querspange in Gniebing ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark war mit seinem Auto in Fahrtrichtung Kirchberg an der Raab unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Lkw, gelenkt von einem 51-jährigen Ungarn, kollidierte.

Bei dem Unfall erlitt der 18-Jährige tödliche Verletzungen, berichtet die Polizei. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.