"Lost Place"-Erkundung geht schief – Mann steckt in Kanalisation fest
"Lost Place"-Erkundung geht schief – Mann steckt in Kanalisation fest

02.02.26, 12:04
Der Betroffene hatte sich verirrt. Die Feuerwehr öffnete den Gullydeckel und befreite ihn aus der Kanalisation.

Nußdorf ob der Traisen. Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sind die Helfer in der Nacht auf Montag in Nußdorf ob der Traisen (Bezirk St. Pölten) alarmiert worden. Bei der Erkundung eines "Lost Place" hatte sich ein Mann laut Philipp Gutlederer von Notruf NÖ in einem Tunnelsystem verirrt und war in die Kanalisation gelangt. Weil er einen Gullydeckel nicht selbst öffnen konnte, wählte er den Notruf. Nach rund einer Stunde wurde der Unverletzte von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit.

Dank der genauen Angaben wurde der Standort rasch lokalisiert. Die Einsatzkräfte waren gegen 2.30 Uhr alarmiert worden. Zwei Feuerwehren rückten aus.

