Tochter von Roland Kaiser mit Schock-Beichte über seine Gesundheit

Annalena Keiler gab ungewöhnlich offene Einblicke, wie es um die Gesundheit ihres Vaters Roland Kaiser steht.

Roland Kaiser (73) gehört ohne Zweifel zu den größten Entertainern Deutschlands. Doch hinter den Kulissen sah die Welt nicht immer so heil aus, wie auf der Bühne.

Jahrelang litt der Schlager-Star unter der chronischen Lungenkrankheit COPD, die auch sein Leben stark beeinflusst hatte. Seine Tochter Annalena gab der Zeitschrift "Myillu" nun Einblicke, wie es ihrem Vater wirklich geht.

Vor allem in der Kindheit litt die 27-Jährige sehr unter der Krankheit ihres Vaters. Laut eigenen Angaben kannte sie die ersten 10 Jahre ihren Vater nur krank. "Ich konnte als Kind nicht verstehen, warum ich gewisse Dinge mit Papa nicht machen konnte", erinnerte sie sich an die Zeit zurück.

Transplantation änderte alles

2010 erhielt der Sänger eine Lungentransplantation und konnte wieder das Leben mit seiner Tochter genießen. Seine Tochter ist rückblickend extrem dankbar dafür: "Natürlich sind wir sehr, sehr dankbar, dass es ihm so gut geht."

Mittlerweile geht es ihm wieder gut und er kann auch im Sommer mit seiner Kaiser-Mania für Begeisterung sorgen. Doch die Worte von Annalena zeigen, wie ernst die Lage wirklich war.