ORF-Star Norbert Oberhauser erwartet Zwillinge

Norbert Oberhauser verkündete auf seinem Instagram-Profil erfreuliche Neuigkeiten: Seine Freundin Julia ist mit Zwillingen schwanger.

ORF-Moderator Norbert Oberhauser (53, "Studio 2") hat auf Instagram persönliche und erfreuliche Nachrichten mit seinen Followern geteilt: Er wird erneut Vater – und das gleich doppelt. Seine Freundin Julia ist mit Zwillingen schwanger. In seinem emotionalen Posting beschreibt Oberhauser, wie sehr ihm die neue Beziehung nach einer schwierigen privaten Phase Halt gegeben hat.

"Vor 2,5 Jahren hat es mich privat völlig unerwartet aus der Bahn geworfen und ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Heute weiß ich: Aus Chaos kann Heimat werden", schreibt Oberhauser.

Damit spielt er auf das Ehe-Aus mit seiner Ex-Frau Sarah an, das 2023 öffentlich wurde. Aus dieser Ehe stammen zwei Söhne. Gemeinsam mit ihnen und den ungeborenen Zwillingen wachse nun die Familie. "Ich könnte nicht glücklicher sein", schreibt Oberhauser.

Julia habe ihm den Glauben an die große Liebe zurückgegeben, schreibt der "Studio 2"-Moderator dankbar. Norbert Oberhauser und Julia sind seit dem Sommer 2024 zusammen.