Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa genießen derzeit die Sonne auf Mauritius. Doch ein inniges Video der beiden sorgt nun für weitaus mehr Gesprächsstoff als die Urlaubsbräune.

Eigentlich wollten Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) lediglich einen gemeinsamen Familienurlaub verbringen. Doch ein neuer Instagram-Clip bringt die Gerüchteküche zum Überkochen. In dem Video präsentieren die beiden eine romantische Hebefigur am Strand, bei der Pietro seine Ex-Partnerin innig an den Hüften hochhebt – ein bekannter Social-Media-Trend für Paare.

Kein Interesse an neuen Dates

Bereits vor der Abreise gab Pietro gegenüber RTL zu verstehen, dass sein Herz nach wie vor besetzt ist. Trotz der turbulenten Vergangenheit, die von „fünf, sechs Trennungen“ geprägt war, bleibt eine Versöhnung für ihn eine Option:

Familienfokus: Pietros größter Wunsch ist es, „immer eine Familie zu sein und zu bleiben“.

Keine anderen Frauen: Der einstige DSDS-Juror schließt neue Dates aus, da „schon noch eine Frau im Kopf“ sei.

Ungewisse Zukunft: „Man weiß nie, was die Zukunft bringt“, so der Sänger vielsagend.

Fans fordern die Wahrheit

Die Follower reagieren auf die vertrauten Aufnahmen aus Mauritius eindeutig. Unter dem Beitrag häufen sich die Fragen nach dem aktuellen Beziehungsstatus. „Seid ihr wieder zusammen?“, möchte ein User wissen, während ein anderer kommentiert: „Wem wollen die etwas vormachen?“. Viele Fans würden sich ein dauerhaftes Liebes-Aus der On/Off-Beziehung ohnehin nicht vorstellen können.

Ob es sich bei dem Video lediglich um eine freundschaftliche Geste für die Kinder handelt oder ob der „Bildschirmschoner-Trend“ das offizielle Zeichen für eine Reunion ist, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Pietro und Laura verstehen es wie kaum ein anderes Promi-Paar, die Aufmerksamkeit ihrer Community auf sich zu ziehen.