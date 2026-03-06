Liebes-Comeback? Pietro Lombardi gesteht: "Ich liebe Laura noch!"

Im Gespräch mit seinem besten Freund Oliver Pocher wird Pietro Lombardi plötzlich überaus emotional. Dabei verschlägt es sogar dem Comedian die Sprache.

Dass es Oliver Pocher die Sprache verschlägt, darf getrost als mediales Novum bezeichnet werden. In der aktuellen Ausgabe des Podcasts „Die Pochers! Frisch recycelt“ ereignete sich jedoch genau das. Seit der Trennung von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa teilen sich der Comedian und der Sänger ein Domizil in Köln – eine Schicksalsgemeinschaft, die nun Raum für tiefe Einblicke in das Seelenleben der beiden Protagonisten bot.

Mehr lesen:

Eine Abrechnung mit der Undankbarkeit

Das Gespräch der beiden Wahl-Kölner drehte sich zunächst um die Schattenseiten des Ruhms: mangelnde Loyalität und die vermeintliche Undankbarkeit des Umfelds. Lombardi fand hierfür deutliche Worte: „Erwarte einfach gar nichts – du kriegst nichts zurück. […] Alle, denen ich geholfen haben, haben alles allein geschafft.“

Im Nachhinein, so der Sänger weiter, werde die unterstützende Hand nie erwähnt. Pocher pflichtete seinem Gast bei und prophezeite düster: „Du wirst nur enttäuscht werden.“ Dabei sparte er nicht mit Kritik an seiner Ex-Frau Amira Aly. Es irritiere ihn massiv, „wenn in Social Media erzählt wird, was ist – und du kennst die ganzen Geschichten dahinter und denkst, erzähl doch einfach bitte nicht diese Grütze“. Im Gegensatz dazu pflegten er und Pietro einen offeneren Umgang mit der Wahrheit, etwa im Hinblick auf Lombardi-Ex Sarah Engels – die Österreichs Nachbarn beim Eurovision Song Contest vertreten wird – oder dessen Ex-Verlobte Laura Maria Rypa.

Die „Liebes-Bombe“ aus heiterem Himmel

Inmitten dieser Debatte über Transparenz platzte es aus Pietro Lombardi förmlich heraus: „Zum Beispiel: Ich sage offen und ehrlich, ich liebe Laura noch!“

Ein Bekenntnis, das selbst den routinierten Entertainer Pocher für Sekunden in ein fassungsloses Schweigen stürzte, das er schließlich nur mit einem kargen „Okay…“ zu quittieren wusste. Lombardi relativierte sein Geständnis umgehend: „Aber wir sind halt nicht zusammen.“ Auf Pochers Nachfrage, um welche Art der Zuneigung es sich handle, antwortete Pietro knapp mit „Emotional“, wollte das Thema dann jedoch rasch beenden.

Doch Pocher, bekannt für seine Hartnäckigkeit, ließ nicht locker: „Du hast gerade gesagt: 'Ich liebe Laura noch' – aus dem Nichts!“ Lombardi präzisierte daraufhin die komplexe Gefühlslage: „Was ich sagen wollte: Wenn du mich jetzt fragen würdest: 'Liebst du diese Frau noch?' Ja. Sind wir zusammen? Nein. Gehen wir in Urlaub zusammen? Ja.“

Pietro Lombardi und seine Laura © Instagram

Parallelen zum Hause Meyer-Wölden

Pocher bezeichnete die Situation als „strange“ und verwies auf die Außenwirkung: Viele Menschen seien nun zweifellos überzeugt, das Paar stünde vor einem Liebes-Comeback. Der Comedian zog Parallelen zu seiner eigenen Vergangenheit mit Alessandra Meyer-Wölden, mit der er bis Anfang des Jahres ebenfalls beruflich verbunden war, bevor das gemeinsame Podcast-Projekt aufgrund von Unstimmigkeiten scheiterte und Pietro Lombardi überraschend seinen Platz am Mikrofon einnahm.