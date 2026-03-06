Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Cooking - Lokaltipps
›Cocore‹ in Wien: Authentische neapolitanische Küche mit Zutaten vom eigenen Bauernhof
© Robin Consult/Lepsi

Lokaltipp

›Cocore‹ in Wien: Authentische neapolitanische Küche mit Zutaten vom eigenen Bauernhof

06.03.26, 15:25
Teilen

Mitten in Wien bringt das Restaurant Cocore den echten Geschmack Kampaniens auf den Teller. Pizza, Pasta und Dolci entstehen aus Zutaten vom eigenen Bauernhof der Betreiber am Golf von Neapel – von Büffelmozzarella bis San-Marzano-Tomaten. Authentischer kann neapolitanische Küche kaum sein.

Modernes Design trifft auf mediterrane Leichtigkeit.

Modernes Design trifft auf mediterrane Leichtigkeit.

© Robin Consult/Lepsi

Authentisch. In Wien eröffnet gefühlt jede Woche eine Pizzeria, doch Cocore in der Wiener Innenstadt ist anders: Die Zutaten für Pizza, Pasta und Dolci kommen direkt vom eigenen Bauernhof der Betreiber Giuliana ­Migliaccio und Emiliano Esposito in Bacoli am Golf von Neapel. Das Ehepaar lebt, was viele Lokale nur versprechen – Authentizität.

Giuliana Magliaccio und Emilio Esposito verwenden produkte für Pizza & Co. vom eigenen Bauernhof.

Giuliana Magliaccio und Emilio Esposito verwenden produkte für Pizza & Co. vom eigenen Bauernhof.

© Robin Consult/Lepsi

Was dort wächst, wird ohne Umwege nach Wien gebracht und prägt die Speisekarte – vom Olivenöl über Büffelmozzarella bis zur Salami vom schwarzen Schwein aus eigener Zucht.

Pizza gialla in Crosta mit kurkumagefärbtem Teig.

Pizza gialla in Crosta mit kurkumagefärbtem Teig.

© Robin Consult/Lepsi

Kreative Pizzen und handgezogene Pasta 
Pizza LAB. Im Mittelpunkt steht die Pizza, die im sogenannten „Pizza LAB“ entsteht. Hier wird der Ofen zur kreativen Werkstatt. Besonders auffällig ist die leuchtend gelbe „Pizza gialla in crosta“, deren Teig mit Kurkuma gefärbt wird. Mediterran zeigt sich die „Pinna gialla“ mit Gelbflossen-Thunfisch, während die opulente „Tartuffiamoci“ mit Steinpilzcreme und weißen Trüffeln eine besonders aromatische Variante bietet.

 

Klassiker wie Margherita, oder Capricciosa basieren auf der biologisch angebauten San-Marzano-Tomate. Ebenso viel Aufmerksamkeit gilt der Pasta. Alle Nudeln werden von Hand gezogen. Die Karte reicht von Spaghetti aglio, olio e peperoncino bis zu Spaghetti allo Scarpariello mit Tomaten und zwei Käsesorten.

Dolci: Sfogliatelle, die zitronige Delizia al Limone.

Dolci: Sfogliatelle, die zitronige Delizia al Limone.

© Robin Consult/Lepsi

Und die süße Seite Neapels zeigt sich im köstlichen Tiramisu oder im zitronigen Delizia al Limone.

https://cocore.at/ 

Cocore – Pizza mit Herz Bräunerstraße 4-6, 1010 Wien

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen