›Cocore‹ in Wien: Authentische neapolitanische Küche mit Zutaten vom eigenen Bauernhof

Mitten in Wien bringt das Restaurant Cocore den echten Geschmack Kampaniens auf den Teller. Pizza, Pasta und Dolci entstehen aus Zutaten vom eigenen Bauernhof der Betreiber am Golf von Neapel – von Büffelmozzarella bis San-Marzano-Tomaten. Authentischer kann neapolitanische Küche kaum sein.

Modernes Design trifft auf mediterrane Leichtigkeit. © Robin Consult/Lepsi

Authentisch. In Wien eröffnet gefühlt jede Woche eine Pizzeria, doch Cocore in der Wiener Innenstadt ist anders: Die Zutaten für Pizza, Pasta und Dolci kommen direkt vom eigenen Bauernhof der Betreiber Giuliana ­Migliaccio und Emiliano Esposito in Bacoli am Golf von Neapel. Das Ehepaar lebt, was viele Lokale nur versprechen – Authentizität.

Giuliana Magliaccio und Emilio Esposito verwenden produkte für Pizza & Co. vom eigenen Bauernhof. © Robin Consult/Lepsi

Was dort wächst, wird ohne Umwege nach Wien gebracht und prägt die Speisekarte – vom Olivenöl über Büffelmozzarella bis zur Salami vom schwarzen Schwein aus eigener Zucht.

Pizza gialla in Crosta mit kurkumagefärbtem Teig. © Robin Consult/Lepsi

Kreative Pizzen und handgezogene Pasta

Pizza LAB. Im Mittelpunkt steht die Pizza, die im sogenannten „Pizza LAB“ entsteht. Hier wird der Ofen zur kreativen Werkstatt. Besonders auffällig ist die leuchtend gelbe „Pizza gialla in crosta“, deren Teig mit Kurkuma gefärbt wird. Mediterran zeigt sich die „Pinna gialla“ mit Gelbflossen-Thunfisch, während die opulente „Tartuffiamoci“ mit Steinpilzcreme und weißen Trüffeln eine besonders aromatische Variante bietet.

Klassiker wie Margherita, oder Capricciosa basieren auf der biologisch angebauten San-Marzano-Tomate. Ebenso viel Aufmerksamkeit gilt der Pasta. Alle Nudeln werden von Hand gezogen. Die Karte reicht von Spaghetti aglio, olio e peperoncino bis zu Spaghetti allo Scarpariello mit Tomaten und zwei Käsesorten.

Dolci: Sfogliatelle, die zitronige Delizia al Limone. © Robin Consult/Lepsi

Und die süße Seite Neapels zeigt sich im köstlichen Tiramisu oder im zitronigen Delizia al Limone.

https://cocore.at/

Cocore – Pizza mit Herz Bräunerstraße 4-6, 1010 Wien