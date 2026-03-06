Todesdrohung und Stalking: Katja Krasavice erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex

Schock-Nachricht von Katja Krasavice: Die deutsche Rapperin erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner und Manager. In einem dramatischen Statement berichtet sie von Todesdrohungen und Stalking. Katja will nun nicht mehr schweigen und sucht den Weg an die Öffentlichkeit.

Katja Krasavice schockiert ihre Fans am Freitag mit einem drastischen Statement auf Instagram. Die 29-jährige Rapperin, die auch in Österreich eine riesige Community hat, richtet darin schwere Anschuldigungen an ihren ehemaligen Freund und Manager. "Ich habe gehört, ein bestimmter, egogekränkter, von mir in den Mülleimer geschmissener Herr, will mir auf offener Straße in den Kopf schießen lassen", schreibt die Musikerin in ihrer Story. Damit macht sie den Terror, der hinter den Kulissen herrscht, erstmals komplett öffentlich.

Katja Krasavice Statement © Instagram

Drohung auf offener Straße

Die Situation scheint völlig eskaliert zu sein. Katja wirft ihrem Ex vor, Frauen zu schlagen und forderte ihn auf, endlich mit ihr abzuschließen. Die Zeit, in der sie ihn in der Öffentlichkeit geschützt habe, sei nun endgültig vorbei. Ab sofort will die Unternehmerin alle weiteren Drohungen und Kontaktversuche sofort publik machen. Trotz der beängstigenden Worte betont die Rapperin, dass es ihr persönlich gut gehe und sie keine Angst habe. Dennoch wolle sie rechtliche Schritte einleiten und erneut eine einstweilige Verfügung beantragen, um sich und ihr direktes Umfeld zu schützen.

© Getty Images

Familie leidet unter Stalking

Besonders dramatisch ist der Einfluss auf Katjas Liebste. Nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Familie leidet massiv unter den Vorfällen. "Meine Mutter hat Albträume und Panikattacken wegen dir", schreibt sie direkt an ihren Ex-Partner. Sie beschuldigt ihn des Stalkings und berichtet davon, dass er sie, ihre Freundinnen und ihre Familie verfolge. Auch Fans in Wien und ganz Österreich zeigen sich in den sozialen Netzwerken besorgt über die Sicherheit des Stars. Katja fordert den Mann nun auf, sich professionelle Hilfe in einer Psychiatrie zu suchen und andere Frauen künftig in Ruhe zu lassen.

© Screenshot/Instagram

Kampfansage gegen das Schweigen

Die Trennung von ihrem Partner und Manager liegt erst wenige Wochen zurück. Damals gab sich Katja noch gefasst, doch nun zeigt sich die volle Härte der Realität. "Früher hätte ich mich geschämt, sowas zu posten, aber man darf als Frau nicht leise sein, vor allem nicht bei sowas", erklärt sie ihren Entschluss, an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Musikerin versichert ihren Followern, dass sie trotz dieser schwierigen Umstände endlich glücklich sei und ein schönes Leben führe. Sie ist entschlossen, sich nicht mehr einschüchtern zu lassen und den Kampf gegen den Stalking-Terror konsequent durchzuziehen.