TV-Hammer: Meghan trennt sich von Netflix
© Getty

Andere Pläne

TV-Hammer: Meghan trennt sich von Netflix

06.03.26, 21:19
Herzogin Meghan trennt sich vom Streaming-Giganten Netflix und will sich lieber auf ihr Marmeladen-Imperium konzentrieren.

Laut der britischen "The Sun" trennt sich Herzogin Meghan von Netflix. Sie will stattdessen die "komplette Kontrolle" über ihr Marmeladen-Imperium übernehmen. Andere Medien berichten, dass ihr 85-Millionen-Euro-Deal mit Netflix weiterhin "in der Schwebe" befindet.

Die 44-jährige Herzogin pflegt weiterhin ein gutes Verhältnis mit dem Streaming-Giganten und bleibt mit Ted Sarandos, dem Vorstandsvorsitzenden, befreundet, wie eine Quelle "The Sun" verrät.

"Netflix sei ein guter Partner gewesen"

Die unbekannte Quelle: "Meghan pflegt nach wie vor gute Beziehungen zum Netflix-Team und ist mit Ted (Sarandos) eng befreundet, weshalb sie ihn nicht verärgern wollte, freut sich aber sehr darüber, die volle Kontrolle über das Unternehmen zu haben."

Meghan will sich stattdessen auf ihre Marmeladen-Marke As Ever fokussieren. Dazu sagt die Quelle: "Angesichts der jüngsten Erfolge ist es für Meghan ein guter Zeitpunkt, die vollständige Kontrolle zu übernehmen."

Und ergänzt: "Netflix sei ein guter Partner gewesen, aber sie wolle die Marke schon seit einiger Zeit global ausbauen, wurde aber vom eher vorsichtigen Netflix-Team daran gehindert."

