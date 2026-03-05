Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 47.250 aktien down -4.74% Andritz AG 67.05 aktien down -5.56% BAWAG Group AG 124.80 aktien down -1.58% CA Immobilien Anlagen AG 25.460 aktien down -0.16% CPI Europe AG 15.890 aktien up +1.47% DO & CO Aktiengesellschaft 190.00 aktien down -0.52% EVN AG 27.650 aktien down -0.72% Erste Group Bank AG 96.80 aktien down -1.83% Lenzing AG 22.500 aktien down -0.88% OMV AG 56.20 aktien up +0.99% Oesterreichische Post AG 34.250 aktien up +1.48% PORR AG 39.000 aktien up +0.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 38.780 aktien down -1.22% SBO AG 34.250 aktien down -1.58% STRABAG SE 91.00 aktien down -2.15% UNIQA Insurance Group AG 15.820 aktien down -0.88% VERBUND AG Kat. A 61.85 aktien up +0.32% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.10 aktien down -1.54% Wienerberger AG 25.680 aktien down -2.06% voestalpine AG 43.300 aktien down -2.48%
  1. oe24.at
  2. Business
chat gpt
© getty

Nach Skandal-Woche

OpenAI bringt Update: SO soll ChatGPT 5.3 werden

05.03.26, 18:34
Teilen

OpenAI hat ein neues Update für ChatGPT veröffentlicht. Damit soll der Gesprächsfluss und die Tonalität verbessert werden.

ChatGPT hat am Mittwoch ein neues Update erhalten. GPT-5.3 Instant konzentriert sich hauptsächlich auf die Verbesserung des Gesprächsflusses und der Tonalität. OpenAI rollt die Neuerung ab sofort schrittweise für alle Nutzer sowie über API aus.

Der Ton soll nun weniger "cringe" als bisher werden, so OpenAI. Laut dem Unternehmen hat ChatGPT auf Nutzer etwas "überheblich" gewirkt.

Persönlichkeit angepasst

Die KI soll unnötige Aufforderungen und Formulierungen wie "Halt. Atme tief durch." reduzieren. OpenAI erklärt: "Wir arbeiten außerdem daran, die Persönlichkeit von ChatGPT über Gespräche und Updates hinweg konsistenter zu gestalten, damit sich Verbesserungen wie Upgrades seiner Fähigkeiten anfühlen und gleichzeitig ein vertrautes und stabiles Erlebnis erhalten bleibt."

Neben Verhaltensanpassung soll ChatGPT auch eine bessere faktische Genauigkeit haben. Die Halluzinationsrate ist bei der Nutzung der Websuche um etwa 26,8 Prozent gesunken. Laut der Mitteilung verringert sich der Fehler ohne Internetzugriff um etwa 20 Prozent.

Schwierige Woche für OpenAI

Das Update erscheint zu einem sehr schwierigen Zeitpunkt für OpenAI. Eine Kooperation mit dem US-Verteidigungsministerium sorgt für viel Kritik bei den Nutzern, die sich sogar von dem Dienst abwenden.

Die Zahl der Deinstallationen ist seitdem um 295 Prozent explodiert. Viele Nutzer wechseln zum direkten Konkurrenten Claude von Anthropic. Dieses Unternehmen hat vor Kurzem dem Pentagon die Nutzung ihrer KI untersagt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen