OpenAI bringt Update: SO soll ChatGPT 5.3 werden

OpenAI hat ein neues Update für ChatGPT veröffentlicht. Damit soll der Gesprächsfluss und die Tonalität verbessert werden.

ChatGPT hat am Mittwoch ein neues Update erhalten. GPT-5.3 Instant konzentriert sich hauptsächlich auf die Verbesserung des Gesprächsflusses und der Tonalität. OpenAI rollt die Neuerung ab sofort schrittweise für alle Nutzer sowie über API aus.

Der Ton soll nun weniger "cringe" als bisher werden, so OpenAI. Laut dem Unternehmen hat ChatGPT auf Nutzer etwas "überheblich" gewirkt.

Persönlichkeit angepasst

Die KI soll unnötige Aufforderungen und Formulierungen wie "Halt. Atme tief durch." reduzieren. OpenAI erklärt: "Wir arbeiten außerdem daran, die Persönlichkeit von ChatGPT über Gespräche und Updates hinweg konsistenter zu gestalten, damit sich Verbesserungen wie Upgrades seiner Fähigkeiten anfühlen und gleichzeitig ein vertrautes und stabiles Erlebnis erhalten bleibt."

Neben Verhaltensanpassung soll ChatGPT auch eine bessere faktische Genauigkeit haben. Die Halluzinationsrate ist bei der Nutzung der Websuche um etwa 26,8 Prozent gesunken. Laut der Mitteilung verringert sich der Fehler ohne Internetzugriff um etwa 20 Prozent.

Schwierige Woche für OpenAI

Das Update erscheint zu einem sehr schwierigen Zeitpunkt für OpenAI. Eine Kooperation mit dem US-Verteidigungsministerium sorgt für viel Kritik bei den Nutzern, die sich sogar von dem Dienst abwenden.

Die Zahl der Deinstallationen ist seitdem um 295 Prozent explodiert. Viele Nutzer wechseln zum direkten Konkurrenten Claude von Anthropic. Dieses Unternehmen hat vor Kurzem dem Pentagon die Nutzung ihrer KI untersagt.